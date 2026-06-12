شرطة أبوظبي تحذر من الإطارات الرديئة صيفاً وتدعو للفحص الدوري

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الإطارات الرديئة في الصيف، وأكدت أن انفجارها يؤدي إلى فقدان السيطرة وحوادث مميتة. ودعت إلى الفحص الدوري واستبدال التالف والالتزام بالضغط والأوزان.

أطلقت القيادة العامة ل شرطة أبوظبي تحذيراً عاجلاً إلى جميع السائقين مع حلول فصل ال صيف ، محذرة من مخاطر استخدام ال إطارات الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكدت الشرطة، في بيان رسمي ضمن حملة صيف بأمان، أن الإطارات التالفة أو منخفضة الجودة تشكل خطراً كبيراً على السلامة المرورية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي إلى تمدد الهواء داخل الإطار وزيادة احتمالية انفجاره بشكل مفاجئ. وأوضحت أن انفجار الإطار أثناء السير يتسبب في فقدان السيطرة على المركبة، مما قد يؤدي إلى حوادث مرورية جسيمة تودي بحياة الأبرياء وتخلف إصابات بليغة.

وقد بثت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، سلسلة من مقاطع الفيديو التوعوية التي توثق لحظات مروعة لحوادث مرورية ناتجة عن انفجار الإطارات أثناء القيادة. وتهدف هذه المقاطع إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين وتعزيز ثقافة الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية، التي تسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ودعت الشرطة جميع السائقين إلى ضرورة إجراء فحص دوري وشامل للإطارات، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، مع الانتباه الدقيق إلى تاريخ الإنتاج والعمر الافتراضي للإطار، حيث أن الإطارات القديمة أو المنتهية الصلاحية تفقد قدرتها على تحمل الضغوط والظروف الجوية القاسية. وشددت مديرية المرور والدوريات الأمنية على أهمية الالتزام بضغط الهواء الموصى به من قبل الشركة المصنعة للمركبة، وعدم تحميل المركبة بأوزان تفوق الحد المسموح به، حيث أن الحمولة الزائدة تزيد من الضغط على الإطارات وترفع درجة حرارتها بشكل خطير.

كما دعت السائقين إلى استبدال الإطارات التالفة أو المتآكلة فوراً، دون أي تهاون في إجراءات الصيانة الوقائية، مؤكدة أن سلامة الإطارات تعتبر عنصراً أساسياً في منظومة السلامة المرورية المتكاملة. وأضافت أن تجاهل صيانة الإطارات أو استخدام الأنواع الرديئة ليس مجرد إهمال، بل هو تهديد واضح للأرواح والممتلكات، ولا يمكن التغاضي عنه تحت أي ظرف. واختتمت شرطة أبوظبي تحذيرها بالتأكيد على أن سلامة الإطارات هي مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق نفسه، ولا تقتصر على الجهات الرقابية فقط.

ودعت الجميع إلى التعاون في تعزيز ثقافة السلامة المرورية من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية ونشر الوعي بين الأهل والأصدقاء. وأشارت إلى أن الحملة مستمرة طوال فصل الصيف بهدف تقليل الحوادث المرورية وحماية مستخدمي الطرق، متمنية للجميع صيفاً آمناً خالياً من المخاطر





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