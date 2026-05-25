شرطة مترو الأنفاق تحبط جريمة قتل مروعة تستهدف مسناً في محافظة الجيزة المصرية

في واقعة مثيرة، نجحت شرطة مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة المصرية في إحباط جريمة قتل مروعة كانت تستهدف رجلاً مسناً يبلغ من العمر 80 عاماً، بعدما أثارت تحركات شخصين في إحدى محطات المترو الشكوك، ليتبين لاحقاً أنهما كانا في طريقهما لتنفيذ مخطط دموي بدافع السرقة.

في واقعة مثيرة، نجحت شرطة مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة المصرية في إحباط جريمة قتل مروعة كانت تستهدف رجلاً مسناً يبلغ من العمر 80 عاماً، بعدما أثارت تحركات شخصين في إحدى محطات المترو الشكوك، ليتبين لاحقاً أنهما كانا في طريقهما لتنفيذ مخطط دموي بدافع السرقة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما لاحظت قوات الأمن في محطة المترو رجلين في حالة ارتباك أثناء حجز التذاكر وسؤالهما عن تبديل المحطات للذهاب إلى منطقة العباسية. وكان أحدهما يرتدي نقاباً في محاولة لإخفاء هويته، وصوته كان غريباً حتى إن فرد الأمن الموجود بجانب نقطة حجز التذاكر لاحظ ذلك. خلال التفتيش، اكتشف رجال الأمن أن الشخص المنتقب رجل وليس سيدة، ما زاد من الشكوك حول نواياهما، ليتم اقتيادهما للتحقيق الفوري.

اعترف المتهم الأول بتفاصيل المخطط الإجرامي، موضحاً أنه سبق له العمل سائقاً خاصاً لدى المجني عليه، وهو رجل مسن يقيم بمنطقة العباسية بالقاهرة، وذلك لمدة أربعة أشهر. وأضاف أن قرار فصله دفعه للتفكير في الانتقام والحصول على أموال المجني عليه بالقوة، فخطط لاقتحام الشقة وتقييد الرجل المسن ثم قتله والاستيلاء على أمواله.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استعان بنجل شقيقته للمشاركة في تنفيذ الجريمة، خاصة أنه صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه، مقابل منحه جزءاً من الأموال التي كانا يخططان لسرقتها بعد التخلص من الضحية. ووفق الاعترافات، كان المتهمان في طريقهما بالفعل إلى منزل الرجل المسن وقت ضبطهما داخل محطة المترو، قبل أن تنجح الصدفة في إفشال الجريمة قبل وقوعها بلحظات.

عقب ضبط المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف جميع الملابسات والتأكد من تفاصيل المخطط الإجرامي والدوافع الكاملة وراءه. لعنة الذهب تحصد الأرواح.. دفن 28 عاملاً أحياء في منجم بأنغول





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crime Jail Gold Mine Angola Workers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الاتحاد الأوروبي يدعم متضرري الغابات في الجزائرخصص الاتحاد الأوروبي تمويلاً إنسانياً للجزائر بقيمة 80 ألف يورو لفائدة الأسر المتضررة من حرائق الغابات.

Read more »

كرواتيا تدمّر لغماً بحرياً عمره 80 سنةدمَّرت كرواتيا لغماً بحرياً عمره 80 سنة يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

Read more »

نصف سيجار تشرشل للبيع | صحيفة الخليجيعرض سيجار دخنه رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل منذ ما يقرب من 80 عاماً...

Read more »

بيئيون بريطانيون يفرغون إطارات 80 سيارةأفرغ بيئيون بريطانيون إطارات 80 سيارة دفع رباعي في أحدث احتجاج بيئي ضد السيارات المستهلكة للبترول.

Read more »

احتفالات مصرية روسية بمرور ثمانية عقود على العلاقات بين القاهرة وموسكوأضاءت وزارة الخارجية المصرية، مبناها بشعار «مصر 80 روسيا»، بالتزامن مع إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون

Read more »

اليابان تَشيخ.. 10% من السكان فوق الـ 80 عاماًأظهرت بيانات نشرتها الحكومة اليابانية أنّ 10% من اليابانيين تزيد أعمارهم على 80 عاماً...

Read more »