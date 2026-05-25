شرطة رأس الخيمة ترفع مستوى انتشارها الميداني في مختلف المناطق خلال «العيد»حذّرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من تداول أو استخدام الألعاب النارية، ومن السلوكيات المرورية الخطرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة استكمال جاهزيتها الأمنية، ورفع مستوى انتشارها الميداني في مختلف مناطق الإمارة، لضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده خلال أيام العيد. وأكد مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، العميد أحمد سعيد المنصوري، أن الخطة الأمنية تعتمد على تعزيز انتشار الفِرَق الشرطية التخصصية في المواقع التي تشهد كثافة وإقبالاً جماهيرياً خلال العيد، بما يضمن تحقيق الانسيابية، وسرعة الاستجابة للحالات المختلفة. فِرَق الشرطة ستكون حاضرة في عدد من المواقع الحيوية، وتشمل مصليات العيد، والمقاصد، والأسواق والمراكز التجارية، والمتنزهات والشواطئ، إضافة إلى المناطق التي تشهد كثافة سكانية وازدحاماً جماهيرياً، في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الأمن والنظام العام خلال المناسبة. وأشار إلى أن بلدية الفجيرة جاهزية المقاصد التابعة لها لاستقبال الجمهور خلال عيد الأضحى، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى توفير خدمات ذبح آمنة وصحية وفق أعلى معايير الصحة العامة والسلامة الغذائية. وفي دبا الحصن استعدت البلدية لاستقبال العيد عبر خطة تشغيلية شاملة، ركزت على تعزيز الصحة والسلامة العامة، وتهيئة الأجواء الاحتفالية في مختلف المرافق والمناطق الحيوية. وكلباء كثّف قسم الصحة العامة جهوده الرقابية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى، من خلال تنفيذ خطة متكاملة، شملت تكثيف أعمال الرقابة، والتفتيش على المنشآت الغذائية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وسلامة الأغذية المعروضة.

