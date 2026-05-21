دعت القيادة العامة لشرطة دبي، سائقي قَطر السيارات «الريكفري» إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام باشتراطات وإجراءات السلامة المهنية عند عملية رفع أو إنزال السيارة من المركبة.

شرطة دبي تحث سائقي الريكفري على الالتزام بسلامة الرفع والإنزال بعد وفاة سائق بالقصيص إثر سقوط مركبة بسبب إهمال وتثبيت غير آمن

وجاء ذلك عقب وفاة سائق مركبة ريكفري في منطقة القصيص الصناعية إثر سقوط سيارة أثناء عملية إنزالها من المركبة، ما أسفر عن وفاته في موقع الحادث. وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً بالحادث، حيث تبين أن السيارة سقطت فجأة أثناء عملية الإنزال نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة المهنية اللازمة، ما أدى إلى سقوطها على سائق الريكفري الذي كان يقوم بإنزالها.

وأضاف العميد جمعة بن سويدان، أن فرق خبراء حوادث السير والدوريات المرورية انتقلت فوراً إلى مكان الواقعة، وباشرت إجراءات المعاينة الميدانية وجمع الأدلة الفنية لتحليل ملابسات الحادث بدقة. أكد العميد جمعة بن سويدان أن التحقيقات الأولية تُظهر أن الخلل ناتج عن سوء تقدير أثناء تشغيل الرافعة وعدم تثبيت الحفارة بالشكل الآمن.

وبيّن أن الدوريات المرورية قامت بتأمين موقع الحادث وتنظيم حركة السير في المنطقة لتفادي حدوث ازدحامات أو حوادث إضافية، إلى جانب تسهيل وصول فرق الإسعاف و الإنقاذ التي تعاملت بسرعة وكفاءة مع الموقف. وأكد العميد جمعة بن سويدان أن هذا النوع من الحوادث يُعد مؤشراً على خطورة الإهمال وعدم الالتزام بإجراءات السلامة أثناء عمليات النقل والتحميل، سواء على الطرق العامة أو في المواقع الإنشائية.

وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى أن شرطة دبي تولي أهمية كبيرة لرفع مستوى الوعي بين السائقين والعاملين في مختلف القطاعات من خلال برامج التوعية الميدانية والحملات الإعلامية المتخصصة، التي تهدف إلى تعزيز السلوك الآمن على الطرق والمواقع العامة. كما تواصل الإدارة العامة للمرور تطبيق أحدث الأنظمة الذكية والتقنيات المتقدمة لرصد السلوكيات الخطرة والحد من مسببات الحوادث، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات





