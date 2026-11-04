شرطة دبي تستهدف استجابة بـ6.4 دقائق للإنقاذ البري بحلول 2030

كشف العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري عن استراتيجية شرطة دبي للحد من زمن الاستجابة إلى 6.4 دقائق عبر الذكاء الاصطناعي والآليات المتطورة حتى عام 2030.

أعلن العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري ، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي ، عن تحقيق قسم الإنقاذ البري لرقم قياسي في سرعة الاستجابة خلال العام الحالي، مع وضع أهداف استراتيجية طموحة للعام 2030. وقد تعامل القسم مع إجمالي 9862 بلاغاً وحادثاً متنوعاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مما يعكس الجاهزية العالية للفرق الميدانية.

إحصائيات الحوادث وزمن الاستجابة المستهدف

توزعت البلاغات المسجلة على 5732 حالة خلال العام الماضي، و4130 حالة أخرى بين يناير ونهاية سبتمبر 2026، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الإدارة. وتهدف شرطة دبي بشكل صريح إلى خفض متوسط زمن الاستجابة للبلاغات الطارئة ليصل إلى 6.4 دقائق فقط خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تنسيقاً دقيقاً في نشر الفرق.

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يعتمد هذا الهدف الزمني على استراتيجية التمركز الذكي للدوريات والآليات، والتي تعمل على تعزيز سرعة الوصول الفوري إلى مواقع الحوادث ورفع فعالية عمليات الإنقاذ. ويؤكد المهيري أن هذه الأرقام تعكس تطوراً ملحوظاً في طبيعة التعامل مع البلاغات التنبؤية والاستباقية مقارنة بالسنوات السابقة.

دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمليات

توظف شرطة دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة بشكل مكثف في عمليات الإنقاذ البري، حيث لعبت الطائرات من دون طيار "الدرون" دوراً مباشراً في معالجة الحوادث المعقدة. ساهمت هذه الأجهزة في الوصول السريع إلى الأشخاص المحتجزين في المواقع التي تتميز بتضاريس صعبة أو بعيدة عن الطرق المعبدة.

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بالإضافة إلى ذلك، تستخدم فرق الإنقاذ أجهزة استشعار متطورة في المناطق المتضررة أثناء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات لتحديد مواقع الأشخاص المحصورين تحت الأنقاض بدقة عالية. كما تم دعم القسم بآليات حديثة قادرة على تجاوز العوائق الطبيعية، ومعدات إنقاذ كهربائية خفيفة الوزن تتيح التدخل في المناطق الضيقة والمغلقة.

الاستعداد للكوارث الجوية والحوادث الصحراوية

فيما يتعلق بالاستجابة للتقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، تصل حالة الاستنفار لدى فرق الإنقاذ البري إلى 100%، مع تفعيل غرف العمليات المشتركة وتجهيز آليات متكاملة لمعالجة مستويات المياه المرتفعة. تُدار العمليات المعقدة التي تتطلب تدخل عدة فرق وفق بروتوكولات تنسيقية دقيقة تشمل القيادة والسيطرة المشتركة لضمان تنظيم التدخلات.

تشمل أبرز البلاغات في المناطق الوعرة تعطل المركبات في الكثبان الرملية وفقدان هواة الرحلات البرية في الجبال، حيث يحذر المهيري من السلوكيات الخطرة مثل عدم إبلاغ المقربين بالإحداثيات أو الدخول دون تجهيزات كافية. وتم تحديث نقاط تمركز الفرق وزيادة أعدادها في المناطق الحساسة بناءً على الدروس المستفادة من الحالات الجوية السابقة.

التدريب الدولي والأهداف الاستراتيجية لعام 2030

تنفذ الإدارة برامج تدريبية متخصصة واختبارات دورية لتأهيل المنتسبين، بما فيهم الكوادر النسائية، مع ابتعاثهم للحصول على شهادات دولية في مجالات البحث والإنقاذ المتقدمة. يهدف هذا النهج إلى رفع المهارات المهنية للفرق وتعزيز قدرتها على التعامل مع سيناريوهات الطوارئ المعقدة بكفاءة عالية.

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تستهدف الاستراتيجية حتى عام 2030 تحقيق زمن استجابة قياسي عالمي من خلال زيادة عدد نقاط الإنقاذ بما يتناسب مع التوسع العمراني في إمارة دبي. تتضمن الخطة الطموحة استحداث مراكز جديدة للإنقاذ وإدخال آليات وتقنيات متطورة لتعزيز التغطية الجغرافية الذكية لجميع مناطق الإمارة.