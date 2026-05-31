شرطة دبي تحتفل بـ70 عاماً من الريادة في الأمن والابتكار والتحول الذكي

في الذكرى السبعين لتأسيسها، تؤكد شرطة دبي التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار من خلال الابتكار المؤسسي والتحول الذكي، مع الاستثمار في الكفاءات الوطنية والتقنيات الحديثة لضمان استدامة الخدمات الأمنية ورفع جودة الحياة المجتمعية.

تحتفل القيادة العامة ل شرطة دبي ب الذكرى السبعين لتأسيسها، حيث أكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام ل شرطة دبي ، أن المؤسسة تواصل مسيرتها في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مكانتها كنمذج عالمي في العمل الشرطي الحديث و الابتكار المؤسسي .

وأضاف أن شرطة دبي نجحت على مدى سبعة عقود في بناء منظومة أمنية متطورة جعلت الأمن والاستقرار ركيزة أساسية لمسيرة التنمية والازدهار، مع الاستمرار في تطوير القدرات واستشراف المستقبل والتعامل مع المتغيرات والتحديات بكفاءة ومرونة. وأوضح المري أن مسيرة شرطة دبي شهدت سبع مراحل رئيسية أسهمت في تطورها المؤسسي، بدءاً من مرحلة التأسيس وصولاً إلى مرحلة التحول الذكي والاستدامة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لتعزيز كفاءة العمل الأمني واستدامته.

كما شدد على أن المؤسسة أثبتت قدرتها على التكيف مع مختلف التحديات والأزمات من خلال الجاهزية الاستباقية والكفاءات الوطنية المؤهلة، ومنظومة عمل متكاملة ضمنت استمرارية الخدمات الأمنية والمرورية والجنائية والمجتمعية بكفاءة عالية. وأشار المري إلى أن الإنجازات المحققة جاءت بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة، مؤكداً استمرار الاستثمار في national competencies والتقنيات الحديثة لتعزيز جاهزية المؤسسة وترسيخ جودة الحياة والأمن والأمان في المجتمع.

وثمّن جهود منتسبي شرطة دبي السابقين والحاليين ودورهم في تحقيق الإنجازات التي عززت مكانة المؤسسة على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً أن الشرطة ستظل وفية لرسالتها في حماية المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات





