شرطة الشارقة تنقذ سيدة بذكاء عبر طلب بيتزا للاستغاثة

تمكن موظف بمركز عمليات شرطة الشارقة من إنقاذ سيدة أجنبية كانت تتعرض للتهديد من زوجها، وذلك بعد أن استخدمت أسلوباً غير تقليدي بطلب البيتزا عبر الطوارئ، وفهم الموظف الشيفرة ونسق مع الفرق الميدانية لإنقاذها.

في واقعة إنسانية وأمنية لافتة، تمكن موظف في مركز عمليات الاتصال ب شرطة الشارقة من إنقاذ سيدة أجنبية كانت تتعرض لتهديد من زوجها في حالة غير طبيعية، بعدما لجأت إلى أسلوب غير تقليدي لطلب المساعدة.

فقد اتصلت السيدة برقم الطوارئ 999 وطلبت بيتزا، في محاولة لإيصال رسالة استغاثة دون إثارة انتباه زوجها. وعندما رد الموظف خميس وأبلغها بأنها تتحدث مع الشرطة، أصرت على طلبها، مما أثار شكوكه وأدرك أنها قد تكون في خطر. تصرف الموظف بذكاء وهدوء، فاستمر في الحديث معها وكأنه يتلقى طلباً حقيقياً، سائلاً عن عدد قطع البيتزا والمشروبات، مستفيداً من إجاباتها لجمع معلومات عن الموقع وطبيعة التهديد.

وفي الوقت نفسه، قام بإبلاغ المسؤولين والتنسيق مع الفرق الميدانية، التي تمكنت من تحديد موقع السيدة والوصول إليها، حيث تبين أن زوجها كان في حالة غير طبيعية ويشكل تهديداً مباشراً، ما استدعى التدخل الفوري لحمايتها. هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية التدريب المتقدم الذي يتلقاه موظفو مركز العمليات، والذي يشمل التعامل مع سيناريوهات غير تقليدية.

ففي دولة متعددة الجنسيات مثل الإمارات، يواجه الموظفون تحديات ثقافية ولغوية، وقد يستخدم بعض المتصلين أساليب رمزية للإبلاغ عن الخطر، مثل طلب الطعام أو استخدام عبارات متفق عليها مسبقاً. وقد أكد النقيب ماجد الباس، مدير فرع عمليات الاتصال، أن المركز يعمل على تطوير قدرات الموظفين لضمان فهم سريع ودقيق لمثل هذه الحالات، مما يسهم في إنقاذ الأرواح. كما أشار إلى أن بعض المتصلين قد ينقلون مفاهيم من بلدانهم الأصلية، مثل استخدام طلب البيتزا كشيفرة للاستغاثة، وهو أسلوب معروف عالمياً.

ويعد مركز عمليات شرطة الشارقة نقطة الانطلاق الأولى للتعامل مع البلاغات الأمنية على مدار 24 ساعة، عبر ثلاثة أقسام رئيسية: الطوارئ على الرقم 999، والاتصال للخدمات غير الطارئة على الرقم 901، ومركز المراقبة الأمنية. وشدد النقيب على ضرورة التمييز بين الرقمين، حيث أن 999 مخصص للحالات التي تتطلب تحريكاً فورياً (دورية، إسعاف، دفاع مدني)، بينما 901 للاستفسارات والبلاغات غير العاجلة. وأكد أن إشغال خطوط الطوارئ باستفسارات غير عاجلة يؤثر في سرعة وصول المساعدة لمن يحتاجها بشكل عاجل.

وتظل هذه الواقعة مثالاً على الاحترافية والإنسانية التي يتمتع بها موظفو الشرطة، وتعزيزاً لثقة المجتمع في الخدمات الأمنية بالإمارة





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شرطة الشارقة طلب بيتزا إنقاذ مركز العمليات استغاثة

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