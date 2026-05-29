شرطة دبي تك IND شاباً هندياً أمانته بعد عثوره على 100 ألف درهم وتسليمها

في واقعة تعكس الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع، كرّم مركز شرطة الرفاعة في دبي الشاب الهندي محمد ألي شيراكال محي على أمانته بعد عثوره على مبلغ 100 ألف درهم في موقف سيارات وتسليمه للشرطة، التي نجحت في إعادة المبلغ لصاحبه خلال ثلاث ساعات فقط.

استقبل مدير المركز العقيد أحمد عبيد بن حضيبة، بحضور نائبه العقيد صالح حسن المرزوقي ورئيس قسم إسعاد المتعاملين النقيب علي حاجي البلوشي، الشاب محي وكرّمه على صدقه. وأكد العقيد بن حضيبة أن شرطة دبي تحرص على تكريم أفراد المجتمع الذين يُسلّمون المعثورات، مما يعكس صورة إيجابية عن مستوى الأمن والأمان في الإمارة، مُشيداً بموقف الشاب محي.

وتعود تفاصيل القصة إلى أن صاحب المبلغ، وهو مالك شركة شحن خاصة، سحب من أحد البنوك مبلغ 200 ألف درهم ووضعها في ظرف ورقي، ثم غادر مسرعاً دون إغلاق الظرف جيداً، فسقطت منه رزمة تحوي 100 ألف درهم دون أن يلاحظ. وبعد ذلك، وصل الشاب محي إلى الموقف ووجد المبلغ، فقام بتصويره وتصوير المكان ثم توجه إلى مركز الشرطة وسلم المبلغ وأرشدهم إلى الموقع.

وعمل المركز على إجراء تحريات مكثفة مكّنته من تحديد هوية صاحب المبلغ في غضون ثلاث ساعات، حيث تواصل معه وحضر لاستلام ماله. وعبر صاحب المبلغ عن امتنانه العميق لشرطة دبي وللشاب محي، مُشيداً بمستوى الأمان في دبي





