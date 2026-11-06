شرطة دبي تضبط 34 متهماً بتشغيل 33 حضانة غير مرخصة

أوقفت شرطة دبي 34 متهماً بتشغيل 33 حضانة غير مرخصة، وتحذر أولياء الأمور من إيداع أطفالهم فيها دون التحقق من الترخيص الرسمي.

ألقت القيادة العامة ل شرطة دبي القبض على 34 متهماً بتشغيل 33 حضانة غير مرخصة في مناطق متفرقة من إمارة دبي. وتقع بعض هذه الحضانات داخل بنايات سكنية، وفي أماكن غير مهيأة لرعاية الأطفال، ولا تلتزم باشتراطات النظافة والصحة والسلامة، الأمر الذي يعرّض الأطفال لمخاطر الإهمال والاعتداءات.

وجاء ضبط المتهمين خلال حملات ميدانية وعمليات بحث وتحرٍ نفذتها شرطة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع ودائرة الاقتصاد والسياحة. وتندرج هذه الجهود المشتركة ضمن مساعي الحد من انتشار الحضانات غير المرخصة، وتعزيز حماية الأطفال، والتدخل الاستباقي للوقاية من المخاطر والجرائم المحتملة.

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آلية عمل الحضانات غير المرخصة في دبي

كشفت شرطة دبي عن استغلال وحدات داخل بنايات سكنية لممارسة نشاط رعاية الأطفال دون الحصول على التراخيص اللازمة. وتستهدف هذه الحضانات بصورة رئيسة الأسر من ذوي الدخل المحدود، التي تبحث عن خدمات رعاية لأطفالها بتكاليف تتناسب مع إمكاناتها المادية.

وتقدم هذه الحضانات خدمات الرعاية مقابل رسوم منخفضة، وتعمل بعيداً عن الرقابة والضوابط المنظمة لهذا النشاط. ويأتي ذلك في ظل كلفة الحضانات المرخصة بالنسبة إلى بعض الأسر، ما يدفع بعض أولياء الأمور إلى البحث عن بدائل أرخص دون التحقق من أوضاعها.

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وأوضحت شرطة دبي أن فرق البحث والتحري رصدت، بناءً على معلومات وردت إليها، عدداً من الحضانات التي تعمل بصورة غير قانونية في مناطق متفرقة من الإمارة. وباشرت الفرق عمليات الرصد والمتابعة والتحري، ونفذت بالتنسيق مع الجهات الشريكة عمليات ميدانية أسفرت عن ضبط المخالفين.

موقف شرطة دبي من مخاطر الحضانات غير المرخصة

حذرت شرطة دبي من أن خطورة هذه الحضانات تكمن في ممارسة نشاطها بعيداً عن الرقابة والاشتراطات المنظمة لرعاية الأطفال. كما أشارت إلى أن بعض مواقعها غير مهيأة لاستقبال الأطفال، وأن مستويات النظافة فيها متدنية، وأن معايير السلامة غائبة.

وأكدت شرطة دبي أن هذه البيئة قد ترتبط بمخاطر تعرض الأطفال للإهمال أو الاعتداء، خصوصاً في ظل غياب الإشراف المؤسسي والرقابة على العاملين فيها. وشددت على أن الحملات تأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية الأطفال والتصدي للممارسات التي تهدد سلامتهم.

وشددت شرطة دبي على أهمية الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لعمل الحضانات، وعدم تعريض الأطفال لمخاطر إيداعهم في مواقع غير مخصصة أو غير مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية. ويُذكر أن المتهمين المذكورين يبقون متهمين إلى حين الفصل في القضايا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

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نصائح شرطة دبي لأولياء الأمور والمجتمع

دعت شرطة دبي أولياء الأمور، خصوصاً من الجاليات المقيمة، إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج لخدمات الحضانات غير المرخصة. كما طالبتهم بعدم اتخاذ قرار تسجيل أطفالهم بناءً على انخفاض الرسوم فقط.

وأكدت شرطة دبي ضرورة التحقق من وجود التراخيص الرسمية قبل إيداع الأطفال في أي حضانة. وشددت على أن سلامة الأطفال يجب أن تكون أولوية عند اختيار أماكن رعايتهم، وأن انخفاض التكلفة لا ينبغي أن يكون على حساب أمنهم وصحتهم.

ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو مواقع تمارس نشاط رعاية الأطفال بصورة غير قانونية. ويمكن الإبلاغ عبر الاتصال بالرقم 901، أو من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة دبي.