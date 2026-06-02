شراكة بين المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ودي إتش إل لدعم نمو الشركات الصغيرة عالمياً

شراكة استراتيجية تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي من التوسع الدولي عبر برنامج GoTrade التدريبي المجاني وأسعار تفضيلية للخدمات اللوجستية.

أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي عن شراكة استراتيجية مع شركة دي إتش إل إكسبرس ، المزود العالمي للخدمات اللوجستية الدولية، بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع عالمياً.

تهدف هذه الشراكة إلى تقديم دعم عملي وعالي التأثير للشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة، مع التركيز على تعزيز قدراتها، ورفع مرونتها التشغيلية، وتمكين وصولها إلى الأسواق العالمية. ويستند جوهر التعاون إلى برنامج GoTrade من دي إتش إل، وهو مبادرة عالمية تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة. وسيوفر البرنامج تدريباً منظماً يدعم جاهزية الشركات للتصدير، مما يمكّنها من اكتساب الأدوات والرؤى اللازمة للتعامل مع التجارة العابرة للحدود والتوسع الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة على أسعار تفضيلية للخدمات اللوجستية. تم توقيع الاتفاقية بحضور مسئولين من الطرفين، حيث عبر عبدالله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة، عن التزام المنطقة بتمكين الشركات من التوسع عالمياً عبر توفير البنية التحتية الملائمة والشبكات والخبرات، مؤكداً أن شراكة GoTrade تمكّن الشركات من اكتساب المهارات العملية في التجارة الدولية وتسريع خطط توسعها.

من جانبه،阐述 محمود حاج حسين، المدير العام لدي إتش إل إكسبرس الإمارات، أن البرنامج يهدف إلى تزويد الشركات بالمعرفة العملية في مجالات الشحن الدولي والجمارك والتجارة الإلكترونية، مما يمكّنها من بناء الثقة والقدرات للمنافسة دولياً. ويمتد التعاون ليشمل أكثر من 2500 شركة من 40 قطاعاً ضمن المنطقة الحرة، حيث سيتيح الوصول المجاني إلى التدريب دون متطلبات انضمام مسبقة.

يقدم برنامج GoTrade منهجاً متكاملاً من 14 وحدة تفاعلية تغطي العمليات اللوجستية وأطر التجارة الدولية والإجراءات الجمركية وتجربة العملاء والتخطيط المالي، مما يؤسس لتبادل معرفي مستمر بين الطرفين لتطوير مبادرات داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة





