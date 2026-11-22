توسع قطاع العقارات في دبي عبر 15 شراكة استراتيجية بين مطورين كإعمار ودبي القابضة والبنوك لتسهيل التمويل العقاري بأسعار تبدأ من 3.49% وموافقات مسبقة.

شهد قطاع العقارات في دبي خلال عام 2026 توسعاً ملحوظاً في الشراكات بين الشركات العقارية الكبرى والمؤسسات المصرفية، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للمشترين ودعم استمرارية النشاط في السوق المحلية. وقد أظهر رصد أجرته صحيفة البيان الإعلان عن 15 شراكة استراتيجية منذ بداية العام وحتى 18 نوفمبر الجاري، جمعت عدداً من أبرز المطورين العقاريين والمؤسسات المالية العاملة في الدولة.

تفاصيل التمويل وشروط الأهلية والبنوك

تتضمن هذه التحالفات الاستراتيجية مؤسسات من الطراز الأول مثل "إعمار"، و"دبي القابضة للعقارات"، و"شوبا العقارية"، و"مجموعة وصل"، و"إلينغتون العقارية"، و"إتش آند إتش للتطوير"، و"مدينة إكسبو دبي". كما شاركت في هذه المبادرات بنوك رائدة مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، ورأس الخيمة الوطني. وتنوعت هذه البرامج بين توفير التمويل العقاري خلال مراحل الإنشاء، وإتاحة الموافقات المسبقة القابلة للتجديد حتى موعد التسليم.

Also read كيف أسس كلارنس سوندرز أول سوبر ماركت في العالم وأحدث ثورة في قطاع التجزئة

وتضمنت بعض البرامج تقديم تمويل يصل إلى 50% من قيمة العقار، مع معدلات فائدة أو ربح تبدأ من 3.49% سنوياً. كما أتاحت شراكات أخرى الوصول إلى عروض أكثر من 20 بنكاً في الإمارات، وفقاً لشروط كل برنامج ومعايير أهلية العملاء. ويهدف هذا التنوع إلى تبسيط إجراءات التقييم والموافقات الائتمانية، فضلاً عن الاستفادة من المنصات الرقمية لمقارنة عروض التمويل لدى البنوك المختلفة.

إعلان إعمار وبنك أبوظبي التجاري

أعلنت شركة إعمار للتطوير وبنك أبوظبي التجاري في يوليو الماضي عن شراكة لتمويل شراء الوحدات السكنية الجاهزة وقيد الإنشاء. تتيح هذه الاتفاقية للعملاء المؤهلين الحصول على موافقة مسبقة لتمويل يصل إلى 50% من قيمة العقار العقاري. وتتميز هذه الموافقة المسبقة بمدة تصل إلى 12 شهراً، قابلة للتجديد سنوياً حتى تاريخ التسليم النهائي للوحدة السكنية.

Advertisement

يقدم بنك أبوظبي التجاري أسعار فائدة أو ربح تبدأ من 3.49% سنوياً، وهي أسعار ثابتة لمدة ثلاث سنوات ضمن عرض لفترة محدودة. تشمل هذه العروض الإعفاء من رسوم المعالجة ورسوم التقييم العقاري، مما يساعد المشترين على التخطيط للدفعات المستحقة عند التسليم وخفض التكاليف المالية الأولية. وتخضع هذه التسهيلات لشروط البنك ومعايير أهلية العملاء المعتمدة.

مبادرات دبي القابضة للعقارات والتمويل الإسلامي

وقعت دبي القابضة للعقارات وبنك الإمارات دبي الوطني مذكرة تفاهم في أبريل لتقديم حلول تمويل عقاري متكاملة لمشتري المشاريع قيد الإنشاء التابعة لفرعي "مِراس" و"نخيل" و"دبي للعقارات". وتتيح الشراكة للمشترين المؤهلين الحصول على حلول تمويل منذ المراحل الأولى للشراء، مع موافقات مبدئية وأسعار تنافسية. وتستهدف هذه المبادرة كل من المقيمين وغير المقيمين في الإمارات، وفق شروط التمويل والموافقات التنظيمية.

في مايو الماضي، أعلنت دبي القابضة عن شراكة مع "هسبي" لتوفير استشارات تمويل سكني لعملاء "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، خصوصاً خلال الاستعداد لاستلام الوحدات وسداد الدفعات الرئيسية. تشمل الخدمات إرشادات بشأن خيارات الرهن العقاري، ومقارنة عروض البنوك، ودعم تجهيز طلبات التمويل والمستندات المطلوبة. كما يمكن للعملاء المؤهلين الاستفادة من عروض تمويل تفضيلية وخدمات تقييم العقارات ومزايا مرتبطة بالرسوم.

كما أعلنت دبي القابضة للعقارات في مايو أيضاً عن شراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتوسيع خيارات التمويل السكني المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. توفر الاتفاقية إطاراً تمويلياً مزدوج المسار يشمل العقارات على الخارطة والوحدات المكتملة، مع حلول تمويل مخصصة للمشترين المؤهلين. وتهدف المبادرة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل الإسلامي وتوفير مسارات أكثر وضوحاً لشراء المساكن، وفق معايير المصرف وشروط الأهلية.

Advertisement

برامج التمويل المبكر وإطلاق خدمات جديدة

أطلقت دبي القابضة للعقارات وبنك دبي التجاري في يونيو برنامجاً لتمويل الشقق والفلل الجاهزة وقيد الإنشاء ضمن مشاريع "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات". يوفر البرنامج حلولاً تقليدية وإسلامية للمشترين المؤهلين، ويتيح الحصول على التمويل عند إنجاز 30% من المشروع، بشرط سداد المشتري 50% من قيمة العقار. ويشمل البرنامج المواطنين والمقيمين، من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة.

أعلنت شركة شوبا العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني في أبريل الماضي عن شراكة لتوفير حلول تمويل سكني للمشترين المؤهلين في مشاريع الشركة الفاخرة قيد الإنشاء بدبي. تهدف الاتفاقية إلى تمكين المشترين من التعرف مبكراً إلى خيارات التمويل والتخطيط لالتزاماتهم المالية خلال مراحل البناء. كما أعلنت "دبي الجنوب للعقارات" في يوليو الماضي عن شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني لتوفير حلول تمويل سكني مخصصة للمشترين في مشاريعها العقارية على الخارطة.