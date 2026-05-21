شراكة استراتيجية بين إكسولا ومكتب دبي للأفلام والألعاب لتمكين مطوري الألعاب في المنطقة

تعاون استراتيجي يهدف إلى تسريع نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي والشرق الأوسط عبر توفير بنية تحتية تجارية عالمية وأنظمة دفع متطورة وبرامج تسريع نمو للاستوديوهات المحلية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة مشهد صناعة الألعاب الإلكترونية في المنطقة، أعلنت شركة إكسولا ، والتي تعد واحدة من أبرز القوى العالمية في مجال الحلول التجارية المخصصة لقطاع الألعاب، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع مكتب دبي للأفلام و الألعاب الإلكترونية .

هذا التعاون الطموح يسعى بشكل أساسي إلى تسريع وتيرة نمو قطاع تطوير الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على تذليل العقبات التجارية وتوسيع آفاق الوصول إلى الأسواق الدولية للمطورين المبدعين العاملين في هذه المنطقة الحيوية. وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه الشراكة خلال فعاليات قمة جيمز بيت 2026 التي استضافتها مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما يعكس الرغبة في إيصال هذه الرؤية إلى المجتمع الدولي لصناعة الألعاب.

تعتمد هذه الشراكة على تكامل فريد بين القدرات التقنية والتجارية الهائلة التي تمتلكها شركة إكسولا، وبين الرؤية الحكومية والدعم المؤسسي الذي يقدمه مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية. فمن جهة، ستضع إكسولا بين أيدي المطورين بنيتها التحتية التجارية العالمية المتطورة، والتي تشمل أنظمة متقدمة لمتاجر البيع المباشر للمستهلكين، مما يتيح للمطورين التحكم الكامل في علاقتهم مع اللاعبين.

والأهم من ذلك هو توفير أنظمة دفع ذكية وشاملة تدعم أكثر من 1000 وسيلة دفع مختلفة تغطي أكثر من 200 منطقة جغرافية حول العالم، وهو ما يحل واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه المطورين المستقلين في المنطقة وهي مشكلة تحصيل المدفوعات الدولية وتوطين الأسعار. هذا التكامل التقني يهدف إلى تحويل دبي من مجرد مركز استهلاكي للألعاب إلى مركز إنتاجي وتصديري عالمي، حيث يتم دمج أدوات تعزيز تفاعل اللاعبين لضمان استدامة المشاريع ونموها على المدى الطويل.

وبموجب بنود هذه الاتفاقية، لن يقتصر التعاون على الجوانب التقنية فحسب، بل سيمتد ليشمل إطلاق برنامج مشترك مخصص لتسريع نمو استوديوهات تطوير الألعاب المتمركزة في دبي. سيعمل هذا البرنامج على تقديم الدعم الاستشاري والتقني اللازم لتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات تجارية قابلة للمنافسة عالمياً. كما يتضمن التعاون إعداد دراسات سوقية معمقة وتطوير مؤشرات أداء متخصصة حول سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة، مما يوفر بيانات دقيقة تساعد القادة والمستثمرين في اتخاذ قرارات مبنية على حقائق ملموسة.

وسيعمل الطرفان على خلق مسارات تعاونية تفتح أبواب التواصل بين المطورين المحليين وقادة الصناعة العالميين من خلال شبكاتهم الواسعة وفعالياتهم الرئيسية، مما يضمن تدفق الخبرات وتبادل المعرفة. وفي سياق التعليق على هذه الخطوة، أشار ريتيس جوزيف يان، نائب الرئيس الأول للمبادرات الاستراتيجية في إكسولا، إلى أن العالم يشهد تنافساً محموماً بين المدن والدول التي تسعى لبناء بنية تحتية تجارية تدعم المبدعين، مؤكداً أن دبي قد اتخذت خطوات استباقية ومهمة في هذا المسار.

ويرى يان أن هذه الشراكة تمثل الجسر الذي سيحول طموحات المطورين في دبي إلى فرص اقتصادية مستدامة، كما أنها تجذب الاستوديوهات العالمية التي تطمح لأن تكون جزءاً من منظومة النمو المتسارع في المنطقة. من جانبه، شدد فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي، على أن الرؤية تهدف إلى جعل دبي وجهة مفضلة عالمياً لنشر الألعاب، مؤكداً أن توفير منظومة داعمة وشراكات استراتيجية مثل شراكة إكسولا هو المفتاح لتمكين المطورين من التوسع عالمياً وبثقة.

من منظور استراتيجي أوسع، لفت بيركلي إيغينز، الرئيس التنفيذي للتسويق والنمو في إكسولا، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر حالياً من أسرع الأسواق نمواً في العالم، وأن دبي تقع في قلب هذا التحول الرقمي. وأكد أن الهدف النهائي هو تطوير منظومة متكاملة تسمح للمطورين بمختلف أحجامهم، سواء كانوا استوديوهات صغيرة مستقلة أو شركات كبرى، بتحويل نجاحهم الإقليمي المحدود إلى حضور عالمي مؤثر.

وقد توجت هذه الشراكة بمشاركة فيصل كاظم في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان الحالة العالمية لصناعة الألعاب ضمن قمة جيمز بيت، حيث ناقش مع بيركلي إيغينز التحولات الجذرية التي تعيد تشكيل الصناعة، مما يؤكد أن التعاون بين دبي وإكسولا ليس مجرد اتفاقية تجارية، بل هو تحالف استراتيجي يهدف إلى قيادة مستقبل الترفيه الرقمي في المنطقة





