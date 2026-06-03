شراكة بين سوق أبوظبي وFINTECH.TV لإطلاق أول استوديو مالي عالمي بالمنطقة وبث يومي يربط أبوظبي بوول ستريت بدءاً من 8 يونيو 2026

أعلنت FINTECH.TV ومقرها نيويورك ومجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن شراكة استراتيجية لإطلاق أول استوديو مباشر دولي للأخبار المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيبدأ البث من قاعة التداول في سوق أبوظبي في 8 يونيو 2026، مما يؤسس لحضور يومي للـ FINTECH.TV داخل السوق ويؤسس رابطاً إعلامياً مباشراً بين أبوظبي وول ستريت. تهدف المبادرة إلى توسيع وصول المستثمرين الدوليين إلى أسواق رأس المال في أبوظبي، مع تقديم تغطية حية لحركة السوق وأداء الشركات المدرجة وقطاعات المستقبل wie الذكاء الاصطناعي والطاقة والتكنولوجيا المالية. تؤكد تصريحات المسؤولين أن هذه الخطوة تعزز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي وتمثل التزاماً مستداماً بتسليط الضوء على فرص النمو والتحولات في السوق.

أعلنت منصة البث العالمية المخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين FINTECH. TV، ومقرها الرئيسي في بورصة نيويورك، ومجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية ، اليوم، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى إطلاق أول استوديو مباشر للأخبار المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا .

سیتم إنشاء الاستوديو في قاعة التداول التابعة لسوق أبوظبي وسيبدأ البث اعتباراً من الثامن من يونيو عام 2026. تهدف هذه المبادرة إلى تأسيس حضور يومي ودائم للـ FINTECH. TV داخل السوق، مما يجعلها أول شركة إعلامية مالية عالمية تبث بانتظام من داخل السوق. كما سيسهم التعاون في ربط إعلامي مباشر وفوري بين أبوظبي وول ستريت عبر الاستوديوهات المشتركة في كلا الموقعين.

تعكس هذه الخطوة التزاماً مستمراً بتقديم تغطية إخبارية مالية حية وشاملة، مع تركيز خاص على performance الشركات المدرجة وحركة السوق لحظياً من قلب أبوظبي، مما يوفر للمستثمرين عالمياً رؤيةtz real-time لأداء الأسواق الناشئة والراسخة على حد سواء. ستوفر هذه الشراكة قناة اتصال إعلامية فريدة تربط بين مركزين ماليين عالميين، حيث سيتيح الاستوديو في سوق أبوظبي نقل مباشر لجلسات التداول ومقابلات مع كبار التنفيذيين والمستثمرين.

و قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية hacia تعزيز مكانة أبوظبي على الخريطة الاستثمارية العالمية، مؤكداً أنها تأتي في وقت يزداد فيه توجه المستثمرين نحو الأسواق المرنة ذات النمو القوي والقطاعات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة والتكنولوجيا المالية. وأضاف أن التعاون سيساهم في تقديم رؤى وتحليلات موثوقة تنقل صورة واضحة وشفافة عن أداء السوق، مما يعزز الثقة ويجذب رؤوس الأموال الدولية.

من جانبه، أكد فينس موليناري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ FINTECH. TV، أن سوق أبوظبي يعتبر من أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، مع وجود شركات مدرجة ذات نطاق دولي في قطاعات حيوية. وأشار إلى أن الاستوديو المشترك يعكس الطبيعة العالمية للشبكة الإعلامية التي تسعى لتغطية أبرز مراكز المال. بدوره، قال تروي ماكغواير، الشريك المؤسس ورئيس المحتوى والعمليات العالمية في FINTECH.

TV، إن الاستوديو يمثل ركيزة أساسية في شبكة البث المتواصل، وسيمكنهم من متابعة جلسات التداول وإجراء حوارات حية مع القيادات، مع تسليط الضوء على الشركات ذات التأثير العالمي. وأكد أن هذه الخطوة ليست تغطية موسمية بل التزام مستدام لتعريف المستثمرين بالتطورات والفرص في السوق. ستنعس FINTECH. TV من خلال الاستوديو الجديد تغطية يومية مباشرة لحركة السوق وأداء الشركات، إلى جانب المشهد المالي الأوسع في الإمارة، عبر منصاتها العالمية وقناة البث المباشر على مدار الساعة.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً للعلاقة الاستراتيجية بين سوق أبوظبي وبورصة نيويورك عقب اتفاقية 2023 لاستكشاف فرص الإدراج المزدوج والمنتجات العابرة للحدود، والتي جعلت سوق أبوظبي أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدرج أوراقاً مالية أمريكية عبر منظومة الإدراج المتبادل





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