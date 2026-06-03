شراكة استراتيجية بين سوق أبوظبي وFINTECH.TV لإطلاق أول استوديو مالي مباشر في المنطقة

أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة FINTECH.TV عن شراكة لإطلاق أول استوديو دولي مباشر للأخبار المالية في الشرق الأوسط من داخل قاعة التداول، يهدف لربط أبوظبي بوول ستريت.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي، أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة البث العالمية للمستثمرين ورواد الأعمال FINTECH. TV عن شراكة استثنائية لإطلاق أول استوديو دولي مباشر للأخبار المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيكون هذا الاستوديو موجودا بشكل دائم داخل قاعة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليكون أول جهة إعلامية مالية عالمية تبث بانتظام من قلب السوق. ومن المقرر أن ينطلق البث المباشر من الاستوديو الجديد في الثامن من يونيو 2026. ويهدف المشروع الطموح إلى إنشاء رابط مباشر بين أبوظبي ووول ستريت عبر استوديوهات المنصة في كل من سوق أبوظبي وبورصة نيويورك.

ستساهم هذه الشراكة في توسيع وصول المستثمرين الدوليين إلى أسواق رأس المال في أبوظبي، في وقت يشهد اهتماما عالميا متزايدا بالأسواق التي تتمتع بالمرونة وتوفر فرص نمو مستدامة. وتركز الشراكة بشكل خاص على قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والصناعات المتقدمة، حيث تبرز هذه القطاعات كمجالات واعدة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه المبادرة كمحاولة لتعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمستثمرين العالميين لفهم ديناميكيات السوق المحلية بشكل أفضل، عبر توفير رؤى وتحليلات مباشرة من داخل قاعة التداول.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تصريح له بهذه المناسبة: إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور أبوظبي في المشهد الاستثماري العالمي، وأكد أنها تعزز دور الإمارة كمركز للفرص والحوار المالي، كما أنها ترسخ مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية. وأضاف النعيمي أن التعاون مع FINTECH. TV سيتيح للعالم رؤية مباشرة وشفافة من قلب السوق، مما يدعم ثقة المستثمرين ويسهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق أبوظبي المالية.

من جانبه، أعرب فينس موليناري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـFINTECH. TV، عن حماسه لهذه الشراكة، مشيرا إلى أن سوق أبوظبي يعد واحدا من أسرع الأسواق نموا على مستوى العالم. وأوضح موليناري أن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي تمتلك تأثيرا يتجاوز حدود المنطقة، ما يجعل وجود استوديوهات المنصة في كل من أبوظبي ونيويورك يعكس ارتباطا مباشرا بين أبرز مراكز المال العالمية. وأضاف أن هذا التعاون سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى المنطقة، وسيعزز من مكانة أبوظبي كوجهة مالية رائدة.

وأوضح تروي ماكغواير، الشريك المؤسس ورئيس المحتوى والعمليات العالمية في المنصة، أن الاستوديو الجديد يمثل ركيزة أساسية في شبكة البث المباشر للمنصة. وسيقدم الاستوديو تغطية يومية لحركة التداول في السوق، بالإضافة إلى إجراء مقابلات حصرية مع قيادات السوق والمستثمرين وصناع القرار. كما سيعمل على تسليط الضوء على الأخبار والتحليلات التي تهم المستثمرين الدوليين، مما يعزز حضور أبوظبي على خريطة الإعلام المالي العالمي.

تأتي هذه الشراكة امتدادا لتعاون قائم بين سوق أبوظبي وبورصة نيويورك، والذي شمل اتفاقيات سابقة لاستكشاف فرص الإدراج المزدوج وصناديق المؤشرات والمنتجات الاستثمارية العابرة للحدود. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز تكامل الأسواق المالية وربطها عالميا، مما يخلق فرصا جديدة للمستثمرين ويوسع نطاق الوصول إلى الأسواق المختلفة. وتعكس هذه الخطوة التزام سوق أبوظبي بتطوير بنيته التحتية المالية وتعزيز مكانته كمركز مالي إقليمي وعالمي.

يمثل الإطلاق المرتقب للاستوديو نقلة نوعية في طريقة تغطية الأخبار المالية في المنطقة، حيث سيتم توفير محتوى حصري ومباشر بلغات متعددة، ليشمل التحليلات الفنية والأساسية للأسهم والقطاعات المختلفة. وسيستفيد المستثمرون من هذه التغطية الواسعة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في الوقت الفعلي. كما سيساهم الاستوديو في نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي بأسواق رأس المال بين الجمهور العام والمستثمرين الأفراد في المنطقة. وسيتم تجهيز الاستوديو بأحدث التقنيات الإعلامية والرقمية، بما في ذلك شاشات عرض ضخمة تعرض بيانات السوق الحية والرسوم البيانية التفاعلية.

كما سيتم ربط الاستوديو مباشرة مع بورصة نيويورك عبر شبكة اتصالات عالية السرعة، مما يتيح نقل البث بجودة فائقة دون انقطاع. ويخطط الطرفان لتوسيع نطاق التغطية ليشمل أخبار الشركات المدرجة وتحليلات الخبراء، بالإضافة إلى برامج حوارية دورية مع أبرز الشخصيات الاقتصادية في المنطقة والعالم. ويسعى سوق أبوظبي من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن فرص استثمارية في الأسواق الناشئة.

في الختام، تعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة تتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن خلال تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة والمباشرة، تسعى أبوظبي إلى بناء بيئة استثمارية جاذبة على المستوى العالمي. ومع انطلاق البث في يونيو 2026، سيكون عالم المال على موعد مع نافذة جديدة تطل من قلب الشرق الأوسط نحو الأسواق العالمية





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