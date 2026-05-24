شبكة الاتصال بين قادة الدول يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

شارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في اتصال هاتفي مشترك بين عدد من قادة الدول ، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية ، وال جهود المبذولة تجاهها ، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين .

وشارك في الاتصال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وعبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، ورجب طيب أردوغان الرئيس التركي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، والمشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني. من جهة أخرى، شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في جلسة حوارية أقيمت في العاصمة التشيكية براغ تحت عنوان «أثر الموجة: كيف يشكّل الصراع مع إيران ملامح الاقتصادات والسياسات العالمية؟

»، حيث استعرض استجابة دولة الإمارات للاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية. وفي حديثه أمام نخبة من أبرز صانعي القرار ورواد الأعمال والمسؤولين الدوليين، أكد الزيـودي أن مضــيق هــرمــز يجــب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً، ولا يمكن لأي طرف الهيمنة عليه أو استخدامه كورقة ضغط أو تحويله إلى سلاح ضد الاقتصاد العالمي





