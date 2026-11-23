يواجه شباب الأهلي السعودي القادسية غداً الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط تفاؤل المدربين اللاعبين بالتأهل وتحقيق الفوز.

يخوض نادي شباب الأهلي السعودي مواجهة رياضية حاسمة وغداً، الثلاثاء، أمام فريق نادي القادسية السعودي في إطار الجولات المتأخرة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. تأتي هذه المواجهة ضمن الجولة الخامسة من البطولة القارية، والتي ستقام على أرضية استاد راشد ، في تحدٍ رياضي يجمع بين فريقين طموحين يسعى كل منهما لتحقيق أفضل النتائج.

تفاؤل أندريه جاردين بتعافي الفريق

أكد أندريه جاردين، المدير الفني لنادي شباب الأهلي، أن المواجهة المرتقبة أمام نادي القادسية السعودي ستكون صعبة للغاية، نظراً للمميزات الكبيرة التي يمتلكها الفريق المنافس. وأشار جاردين إلى أن القادسية يتمتع بإمكانيات تقنية عالية ومستويات أداء ممتازة، مع حضور جماهيري قوي يدعمه خلال المباريات الخارجية.

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من ناحية أخرى، شدد المدير الفني الأرجنتيني على ثقة فريقه الكبير في قدراته الخاصة، معتبراً أن الفريق يمتلك القدرة على مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية التي حققها مؤخراً. ووصف أندريه جاردين أن فريقه قد اكتسب كمية كبيرة من الثقة في الفترة الأخيرة، مما يجعله قادراً على تقديم مستوى فني أفضل أمام هذا الخصم القوي.

وأكد أندريه جاردين أن التركيز الذهني العالي للفريق هو العامل الأساسي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الحالة النفسية الإيجابية التي يعيشها لاعبو شباب الأهلي حالياً لتحقيق النتيجة المطلوبة في هذه المواجهة المهمة.

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حلول مكان الغيابات وتعزيز الثقة

تطرق المدرب أندريه جاردين إلى الحديث عن احتمالات غياب أي من لاعبيه الرئيسيين عن مواجهة غداً، Tuesday، أمام نادي القادسية السعودي. وأوضح المدير الفني أن غياب أي لاعب، في حال حدوثه، لا يُعد مأساة بل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الثقة لدى بقية عناصر الفريق.

وأضاف جاردين أن هذا النهج يهدف إلى إشراك اللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء أو غير المحظورين، مما يعكس ثماره العميقة في قدرات المجموعة ككل وتعدد الخيارات التكتيكية المتاحة أمامه.

يؤكد هذا الموقف من المدرب أن شباب الأهلي يعتمد على بنية فنية عميقة تتيح له التكيف بسرعة مع أي متغيرات قد تطرأ على التشكيلة الأساسية، مما يحافظ على استمرارية الأداء الجيد بغض النظر عن التغييرات.

أهمية النقاط الثلاث لمستقبل الفريق

من جانب اللاعبين، وصف فيدريكو كارتابيا، لاعب نادي شباب الأهلي، المباراة القادمة بأنها صعبة جداً، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية البالغة للنقاط الثلاث في هذا اللقاء. وأكد كارتابيا أن هذه النقاط ستحدد بشكل مباشر مسار الفريق خلال مشواره القاري الحالي والمستقبل.

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وأشار فيدريكو كارتابيا إلى أن شباب الأهلي يعيش حالياً مرحلة تصاعدية واضحة وملموسة على مستوى الأداء الفني ومستوى النتائج المحققة. وعرب عن أمله الشخصي والجماعي في استمرار هذا التطور الإيجابي خلال مواجهة غداً، الثلاثاء.

ودعا اللاعب الإسباني جميع عناصر الفريق لتقديم أفضل ما لديهم من مهارات وطاقة، مع الاستمتاع بلحظة اللعب لتحقيق الهدف المنشود الذي يسعى إليه الجميع.

ترتيبات الاستاد والزي الرسمي

فيما يخص الترتيبات التنظيمية والفنية، عُقد الاجتماع الفني الخاص بالفرق، وتم الاتفاق رسمياً على أن يخوض نادي شباب الأهلي المباراة بالزي الرياضي باللون الأحمر. وفي المقابل، سيخوض نادي القادسية السعودي المباراة بزيه المعتاد باللون الأبيض.

كما تم تحديد البوابات المخصصة لاستقبال الجماهير، حيث تم تخصيص البوابتين الرابعة والخامسة لجماهير نادي شباب الأهلي، والبوابة الثانية لجماهير الفريق السعودي. يهدف هذا التوزيع إلى تسهيل تنظيم دخول المشجعين إلى استاد راشد وتأمين أجواء نظيفة خلال المباراة.