تحليل دور 5 ملايين شاب وشابة في الإمارات نحو الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الوعي الرقمي والمشاركة الفاعلة في التنمية.

يحمل الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية تاريخية جديدة تتجاوز مجرد الاحتفال بالمناسبات الوطنية، نحو حماية المكتسبات وتعزيز التماسك المجتمعي في ظل تحولات العصر. ويشكل الشباب نحو 50% من إجمالي سكان الدولة، بواقع 5 ملايين شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، مما يجعلهم ركيزة أساسية في مستقبل البلاد.

تشكل هذه الفئة الديموغرافية العمود الفقري للمجتمع، حيث يمثلون 10% من إجمالي الشباب المواطنين بنحو 500 ألف شخص، مقابل 4.5 ملايين شاب وشابة مقيمين من جنسيات مختلفة بنسبة 90%. وتؤكد هذه الأرقام الثقل الكبير للشباب في تشكيل نسيج الدولة، وتدعو إلى الاستثمار المستمر في تعليمهم وتأهيلهم بما يعزز مشاركتهم في التنمية.

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الواقع الديموغرافي للشباب في الإمارات

كشفّت المؤسسة الاتحادية للشباب خلال ورشة التخطيط الاستراتيجي لتحديث الأجندة الوطنية للشباب في نوفمبر 2025، عن البيانات الدقيقة التي تعكس هذا التوزيع السكاني. وتهدف هذه الإحصائيات إلى توضيح أهمية تنمية مهارات الشباب ورفع جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

في هذا السياق، أكد فيصل الشامسي أن عيد الاتحاد الـ55 يمثل فرصة لاستحضار مسيرة الآباء المؤسسين والتأمل في حجم المسؤولية الملقاة على الأجيال الجديدة. وأشار إلى أن الشباب الإماراتي نشأ في دولة جعلت من الاتحاد أساساً للاستقرار والتنمية، مما وفر فرصاً واسعة للتعليم والعمل والابتكار، دون أن يعاصر بدايات التأسيس.

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تحويل القيم إلى سلوكيات يومية

وأوضح الشامسي أن مسؤولية الشباب اليوم لا تقتصر على الاعتزاز بتاريخ الوطن، بل تمتد إلى ترجمة قيم الاتحاد إلى سلوك ومبادرات يومية تعزز تماسك المجتمع. مؤكداً أن قوة الاتحاد لا تقاس فقط بإنجازاته المادية، بل بقدرة الأجيال المتعاقبة على المحافظة على القيم التي قامت عليها الدولة.

بدورها، أكدت سارة محمد الياسي أن أبناء الجيل الحالي يحتاجون إلى التعريف بحجم التحولات التي شهدتها الإمارات منذ قيام الاتحاد. وأشارت إلى ضرورة الاقتراب من قصص الآباء والأجداد وفهم التحديات التي واجهت بناء الدولة، مشيرة إلى أن فهم التاريخ يجب أن يمتد إلى إدراك قيم التعاون والتكافل ووحدة المصير.

التحديات الرقمية وحماية الهوية

من جهتها، رأت عائشة عبداللطيف البنا أن حماية النشء من السلوكيات السلبية تمثل صورة مهمة للمسؤولية المجتمعية. وأوضحت أن التحديات التي تواجه المراهقين امتدت إلى العالم الرقمي، مما يفرض على الشباب واجباً في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد تنعكس على سلوكهم وقراراتهم.

وأكد حمدان أحمد النقبي أن الأجيال الجديدة تعيش جانباً كبيراً من حياتها عبر المنصات الرقمية، مما يفرض مفهوماً أوسع للمسؤولية الوطنية يشمل طريقة استخدام التكنولوجيا. ولفت إلى أن المحافظة على الهوية الوطنية لا تتعارض مع الانفتاح على العالم، بل تتطلب وعياً يمكّن الشباب من التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.

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مبادرات مستدامة لمستقبل الدولة

وأضاف أحمد خميس الشحي أن أفضل هدية للشباب لوطنهم في عيد الاتحاد هي مبادرة تترك أثراً ملموساً في حياة الآخرين، واقترح إطلاق مبادرات تستهدف مساعدة الطلبة الأصغر سناً على اكتساب مهارات حياتية ورقمية. وأشار إلى أن إشراك الشباب في تصميم وتنفيذ المبادرات يمنحهم إحساساً أكبر بالمسؤولية.

في ختام الآراء، قالت شما يوسف الخياط إن الاحتفال بمرور 55 عاماً على قيام الاتحاد يفتح سؤالاً مهماً حول الصورة التي يريد الشباب أن تكون عليها الإمارات بعد عشرين أو ثلاثين عاماً. وأكدت أن الدور الواجب القيام به منذ اليوم هو المساهمة الفاعلة في تحقيق تلك الصورة من خلال العمل الجماعي والتخطيط للمستقبل.