شباب الأهلي ينتصر في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة

حاز فريق شباب الأهلي على بطولة الدوري العام، وتتويجه بلقبي مسابقة كأس الاتحاد، ويتطلع لتحقيق القبه الثالث لهذا الموسم في نهائي مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، الذي سيقام يوم السبت المقبل.

ضرب فريق كرة السلة في نادي شباب الأهلي موعداً مع النصر يوم السبت في نهائي مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، عقب تخطيهما بنجاح اليوم عقب الدور نصف النهائي، بفوز فرسان دبي بصعوبة على ضيفهم البطائح بنتيجة 112-108، وعميد الشارقة خارج أرضه على الشارقة بواقع 90-83.

فرط البطائح بفرصة أنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق 10 نقاط وبنتيجة 62-51، بعد أن احكم لاعبي البطائح قبضتهم على نتائج الربعين الأول والثاني بواقع 24-19 و38-32، خصوصاً أن الشوط الثاني شهد تحسناً ملحوظاً للاعبي شباب الأهلي، عرفوا من خلالها كيفية حسم المباراة لصالحهم بنيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع 26-22 و35-24. بدوره احتاج النصر لضمان تأهله للنهائي، إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع 24-19 و26-17، ووضع فارقٍ بلغ 14 نقطة مع نهاية الشوط الأول، كانت كافية لعميد الشارقة في الخروج فائزاً بالمباراة رغم نجاح لاعبي الشارقة في نيل الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع بواقع 17-15 و30-25، التي لم تكن كافية لملك الشارقة في العودة بنتيجة المباراة.

ويطمح شباب الأهلي في نهائي السبت المقبل للقبه الثالث لهذا الموسم، بعد تتويجه بلقبي مسابقة كأس الاتحاد وبطولة الدوري العام، فيما يسعى النصر للقبه الثاني بعد تتويجه نهاية الشهر الماضي بمسابقة كأس الإمارات





