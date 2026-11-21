يتطلع لاعب شباب الأهلي يوت فيليكس فانس إلى التتويج بأول ألقاب الموسم أمام العين في كأس سوبر إعمار، بعد فوز فريقه على عجمان في دوري أدنوك.

يدخل شباب الأهلي مواجهة العين على كأس سوبر إعمار بطموح واضح للتتويج بأول ألقاب الموسم الحالي. وأكد لاعب الفريق يوت فيليكس فانس أن المباراة ستقام يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد محمد بن زايد.

وشدد فانس على أن الفريق يحمل رغبة كبيرة في حصد الكأس وإضافة لقب جديد إلى خزائن النادي، مؤكداً أن الطموح حاضر بقوة داخل صفوف الفرسان قبل انطلاق اللقاء.

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كيف يستعد شباب الأهلي لمواجهة العين على اللقب

يرى فانس أن التركيز داخل الملعب وتفاصيل المباراة سيكونان من العوامل الحاسمة في تحديد هوية البطل. وأوضح أن المواجهة لن تكون سهلة أمام منافس قوي بحجم العين، وأن حظوظ الفريقين متساوية في المنافسة على اللقب.

وأشار لاعب شباب الأهلي إلى أن مباريات الكؤوس تختلف بطبيعتها عن مواجهات الدوري، إذ لا مجال فيها للتعويض. لذلك يتطلب اللقاء استعداداً خاصاً وتركيزاً عالياً طوال دقائق المباراة.

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كما شدد فانس على ضرورة استثمار الفرص المتاحة وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر في نتيجة المواجهة، معتبراً أن الهدف يبدأ بحسم التفاصيل الصغيرة داخل الملعب.

فوز شباب الأهلي على عجمان في دوري أدنوك للمحترفين

على صعيد دوري أدنوك للمحترفين، عبر فانس عن سعادته بفوز شباب الأهلي على ضيفه عجمان بنتيجة 3-1 ضمن الجولة التاسعة. ووصف المنافس بأنه قدم مباراة قوية جعلت اللقاء صعباً ومتكافئاً.

وأشار فانس إلى أن الفريقين كانا يرغبان في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث، وهو ما منح المواجهة طابع الندية. واعتبر أن الفوز يمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق بالدوري.

ومع ذلك شدد فانس على ضرورة مواصلة العمل وعدم الاكتفاء بما تحقق، في ظل المنافسة القوية بين الفرق على المراكز المتقدمة. وأكد أن الهدف الأساسي يتمثل في جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في جميع المباريات.

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ولفت إلى أن المحافظة على نسق الانتصارات تتطلب جهداً جماعياً والتزاماً من جميع اللاعبين داخل الملعب وخارجه. وأوضح أن كل مباراة تمثل محطة مهمة بصرف النظر عن اسم المنافس أو موقعه في جدول الدوري.

تجربة فانس الاحترافية في دبي مع شباب الأهلي

تحدث فانس بإيجابية عن تجربته الاحترافية مع شباب الأهلي، مؤكداً سعادته بالوجود ضمن صفوف الفريق منذ انضمامه إليه. وأشار إلى أن تجربته في دبي تمنحه شعوراً بالراحة والاستقرار على المستويين الرياضي والشخصي.

وأكد فانس أن الحياة في دبي والتعامل داخل النادي والأجواء المحيطة بالفريق جعلته يشعر بأنه اتخذ القرار الصحيح بخوض هذه التجربة. وعبر عن تطلعه إلى تقديم أفضل ما لديه والمساهمة في تحقيق طموحات النادي.

واختتم فانس حديثه بالتأكيد على أن طموح اللاعبين لا يقتصر على الانتصارات في الدوري، بل يمتد إلى حصد البطولات وإسعاد جماهير النادي. واعتبر أن مواجهة العين على كأس سوبر إعمار تمثل فرصة مهمة لبدء رحلة التتويج هذا الموسم.