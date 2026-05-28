شاومي تعلن عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة XIAOMI 17T

تعتمد سلسلة XIAOMI 17T على قدرات التصوير مع LEICA، وتحوي بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، وتعتمد على تقنية خلايا تحتوي على نسبة 16% من السيليكون.

أعلنت شركة ال تكنولوجيا الصينية شاومي عن إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة XIAOMI 17T ، والتي تضم طرازي 17T PRO و17T. وتعتمد الشركة في إصداراتها الجديدة على قدرات التصوير بالتعاون مع العلامة الألمانية LEICA ، مستهدفة فئة صناع المحتوى والمصورين.

ويأتي طراز T PRO 17 على رأس السلسلة باعتباره النسخة الأعلى من حيث المواصفات التقنية، فيما يطرح الإصدار القياسي T17 كخيار اقتصادي بتصميم أنحف وأخف وزناً، في سابقة هي الأولى ضمن فئة T التي تطرح فيها الشركة حجمين مختلفين للجوالات. وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة، يعتمد طراز 17T PRO على نظام تصوير LEICA 5X TELEPHOTO، والذي صُمم لتقديم دقة أعلى في التقريب البصري وتصوير البورتريه.

كما زودت شاومي السلسلة بميزة LEICA LIVE MOMENT، وهي تقنية تهدف إلى تحويل الصور الحية لنسق تفاعلي متعدد الصور LIVE PHOTO COLLAGE، بما يتيح للمستخدمين توثيق اللقطات ومشاركتها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي بمعالجة بصرية تحمل بصمة LEICA. وفيما يخص مواصفات الطاقة، دمجت الشركة في هاتف 17T PRO بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، وهي السعة الأكبر في جوالاتها الموجهة للأسواق العالمية حتى الآن.

وتعتمد البطارية على تقنية خلايا تحتوي على نسبة 16% من السيليكون، وهو ما يوفر كثافة طاقة أعلى لدعم الاستخدام المكثف في التصوير، والألعاب، وتشغيل التطبيقات الثقيلة دون الحاجة لشحن متكرر. وعلى صعيد التصميم، تعتمد سلسلة 17T على إطار مسطح ووحدة كاميرات بارزة. وأعلنت الشركة أن شاشات الهواتف الجديدة حصلت على شهادتي TÜV RHEINLAND SMART EYE-CARE وTÜV RHEINLAND QUAD EYE-CARE لعناية بالعين، في خطوة تقول الشركة إنها الأولى من نوعها في هذا القطاع لتقليل الإجهاد البصري الناتج عن الاستخدام المطول.

ويحتفظ الإصدار القياسي XIAOMI 17T بنظام تصوير التليفوتو الخاص بـLEICA وبطارية تدعم الاستخدام الممتد، لكنه يستهدف شريحة سعرية أقل. وتعمل السلسلة الجديدة بواجهة المستخدم XIAOMI HYPEROS، والتي تتكامل مع عتاد داخلي مخصص لمعالجة الرسوميات وتحرير الصور والفيديو. وتسعى شاومي من خلال هذه السلسلة إلى تعزيز حصتها في سوق الهواتف المتقدمة، في انتظار المراجعات المستقلة لتقييم الأداء الفعلي للكاميرات في مختلف ظروف الإضاءة، واختبار قدرة البطارية وتجربة التصوير في ظروف الاستخدام اليومي





