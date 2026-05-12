شارقة تواصل ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية عالمية بعد تصدرها قائمة الإمارات الأسرع نمواً في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

بعد أن تصدرت قائمة الإمارات الأسرع نمواً في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025، أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية عالمية. وقد حُدِث ذلك بعد زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو في عدد المشاريع الاستثمارية والاكتفاء بالاستثمارات الرأسمالية.

أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على استمرار ترسيخ مكانة الشارقة وجهة استثمارية عالمية بعد أن تصدرت قائمة الإمارات الأسرع نمواً في استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025.

كما أوضح أن الإمارة حققت نمواً بنسبة 57% في عدد المشاريع الاستثمارية والارتفاع بنسبة 361% في حجم الاستثمارات الرأسمالية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتأكد نجاح الشارقة في تعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات النوعية. وقد أضاف العوضي، أن غرفة الشارقة تواصل جهودها لتعزيز حضور الإمارة على خريطة الاستثمار العالمية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تسويقية وترويجية لبيئة الأعمال، تشمل تبادل الزيارات مع الوفود التجارية، والمشاركة في الملتقيات والفعاليات الاقتصادية الدولية، إضافة إلى الحضور في المعارض العالمية وتنظيم الأحداث الاقتصادية المتخصصة داخل الإمارة.

كما عملت الغرفة على تنفيذ بعثات تجارية تستهدف فتح أسواق جديدة وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين، بالتوازي مع التعاون المستمر مع الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية الداعمة للأعمال وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في رفع تنافسية بيئة الاستثمار وترسيخ مكانة الشارقة وجهة جاذبة للاستثمار المستدام





