شارقة يواصل تفوقه على خورفكان في «ديربي الإمارة الباسمة» ضمن دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما جدّد تفوقه بالفوز 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة السادسة والعشرين والأخيرة، على استاد الشارقة، وسط حضور جماهيري لم يتجاوز الألف متفرج.

وأكد «الملك» عقدته المستمرة لخورفكان على ملعبه، بعدما حقق انتصاره السابع توالياً أمامه في الدوري، مواصلاً سلسلة التفوق التي سبق أن شهدت فوزه في المباريات الست الماضية بنتيجة إجمالية بلغت 19-4 قبل مواجهة اليوم. ودخل الشارقة المباراة بصورة هجومية واضحة، وافتتح التسجيل عبر البرازيلي لوان بيريرا في الدقيقة 16، قبل أن يعزز إيجور كورنادو التقدم بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+5).

ومع بداية الشوط الثاني، عاد خورفكان المباراة إلى أجواء المنافسة بعدما قلص كايكوي كامبوس الفارق في الدقيقة 47، لكن الشارقة أنهى كل محاولات العودة بهدف ثالث حمل توقيع البديل حارب عبدالله في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز، رفع الشارقة رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم مؤقتاً إلى المركز الثامن مؤقتاً، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 27 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع





