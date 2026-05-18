شارقة الرياضية للمرأة تحقق 21 ميدالية في كأس الإمارات INSIDE

نجحت نادي الشارقة الرياضي للمرأة في حصد 21 ميدالية في بطولة كأس الإمارات INSIDE في القوس والسهم، وقدمت لاعبات النادي أداء مميزًا في المباراة النهائية التي أقيمت في 16 مايو بالمجمع الزايدي للفجيرة . الرياضي للمرأة حقق ذهبية دولة تحت 12 سنة وفضي الصدري تحت 15 سنة والذهبي الصدري تحت 12 سنة والفائز الصدري تحت 15 سنة...

نادي الشارقة الرياضي للمرأة يحصد 21 ميدالية في كأس الإمارات داخل الصالات للقوس والسهم ويؤكد تطور الأداء وتفوق الفئات السنية والسيدات. سجّل نادي الشارقة الرياضي للمرأة نتائج لافتة في بطولة كأس الإمارات داخل الصالات للقوس والسهم، التي أُقيمت على مرحلتين أيام 9-10 و16-17 مايو 2026 في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة نخبة من الأندية المتخصصة من مختلف إمارات الدولة، وسط منافسات اتسمت بالتقارب الفني والدقة العالية على مسافة 18 متراً.

وشارك في البطولة إلى جانب نادي الشارقة الرياضي للمرأة كل من نادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي أبوظبي للقوس والسهم، ونادي دي آرتشرز، وأكاديمية مشرف، حيث برزت لاعبات الشارقة في الجولات التأهيلية والنهائية عبر مختلف الفئات. وفي منافسات 16 مايو، برزت لاعبات الفئات السنية بصورة مميزة، بعدما أحرزت علياء فيصل الشرع ذهبية القوس المحدب وحملت فازة ذهبية القوس والمزاد في مسابقة القوس المحدب تحت 12 سنة، تلتها فاطمة يوسف بالميدالية الفضية في مسابقة القوس والحرات والمزاد في نفس الفئة.

وجاءت سلامة آل علي في المركز الثالث في كلتا المراحل. كما توّجت شمة جاسم الكعبي بذهبية القوس المحدب لحاملتي وزنا تحت 15 سنة، وأضافت شهد جوهر الميدالية البرونزية في نفس الفئة. وأحرزت مها ثامر الشامسي فضية القوس المركب لحاملتي وزنا مراتب 14 إلى 16 تحت 15 سنة..





