تفاصيل قصة الحب بين فاطمة أحمد شاكر وعماد حمدي منذ لقائهما 1951 حتى انفصالهما 1956، وكشف أسرار المهر وتكاليف الجهاز والعلاقة مع مصطفى أمين.

المطربة والسينمائية فاطمة أحمد شاكر المعروفة بـ شادية التقت الممثل عماد حمدي في البداية عام 1951 في فيلم أشكي لمين، ليربطهما بعد سنوات علاقة زواجية مثيرة للجدل بسبب الفارق العمري الكبير بينهما. التقى الاثنان خلال ظروف استثنائية في مطلع عام 1953 على متن قطار الرحمة الذي نظمته ثورة يوليو لجمع التبرعات للجيش المصري واللاجئين الفلسطينيين، حيث وقع عماد حمدي في غرام شادية التي كانت تصغره بعشرين عاماً.

ظروف اللقاء وعقد القران المفاجئ

انتشرت شائعات واسعة في الصحافة وقتها عن قرب إعلان الزيجة، لكن النجمين نفيا الأمر علناً، ليقفز الوسط الفني من المفاجأة عند عقد القران بينهما في 21 يوليو 1953 أثناء تصوير فيلم أقوى من حب للمخرج عزالدين. لم يكن هذا الزواج الأول لشادية التي تربطها ذكريات مع ضابط مصري يدعى فتحي استشهد في حرب فلسطين سنة 1948، كما شاعت علاقاتها مع فريد الأطرش وكمال الشناوي الذي تزوج لاحقاً من شقيقتها عفاف شاكر.

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طبيعة العلاقة وتفاصيل المهر والجهاز

تميزت حياة شادية وعماد حمدي بالهدوء وعدم الصخب الفني، إذ كان حمدي معروفاً بالوقار والابتعاد عن التهريج، بينما عاشت شادية حياة مستقرة بين أسرتها. يقال إن جاذبية شادية لعماد حمدي بدأت بإنقاذه لها من الترعة أثناء تصوير أغنية كسفتيني يا سنارة، لكن الزيجة كانت مكلفة بمعايير وقتها، حيث كان المهر جنيهاً واحداً والمؤخر 2000 جنيه، ووصل جهاز العروسة إلى 6000 جنيه. كما بلغت تكاليف الشقة الزوجية 1850 جنيهاً شملت الستائر والأجهزة اللوحية وطقم الاستقبال بتوزيع محدد للتكاليف.

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أسباب الانفصال والعنف المنزلي المكشوف

انتهت قصة الحب بين فاطمة أحمد شاكر وعماد حمدي بالطلاق في مايو عام 1956 بعد ثلاث سنوات قضاها الاثنان معاً، وكان سببها اختلاف الطباع الناجم عن الفارق العمري وغيرة حمدي الشديدة التي تحولت إلى اعتداء جسدي. أفصحت شادية لاحقاً بأنها عاشت أسوأ ثلاث سنوات من عمرها نتيجة ذلك العنف، مما دفعها للتحرك الفني السريع لتوثيق مشاعرها من خلال أغنية حكايتي كانت وياك حكاية التي ألحنها محمود الشريف لكلمات كمال منصور.

زيجات أخرى وكشف أسرار الصحافة

لم يقتصر مسيرتها الزوجية على عماد حمدي، فقد كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن زواج عرفي من الصحفي الكبير مصطفى أمين، وهو الأمر الذي تم إعلانه بعد القبض على أمين سنة 1965 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. كما تزوجت شادية في عام 1964 أو 1965 من الممثل صلاح ذوالفقار، حيث دامت العلاقة الأربعة سنوات قبل أن تنتهي بانفصال ودي بين الطرفين، مغلقة بذلك فصولاً متعددة من الحياة الفنية والاجتماعية لنجمات الشاشة العربية.