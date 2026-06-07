شات جي بي تي يصل إلى مليار مستخدم نشط شهريًا متجاوزًا تيك توك وإنستغرام

تطبيق شات جي بي تي يحقق إنجازًا تاريخيًا بوصوله إلى مليار مستخدم نشط شهريًا في ثلاثة أعوام فقط، متفوقًا على كبريات التطبيقات. مع تنامي المنافسة مع أنثروبيك وكلود، تستعد أوبن إيه آي للاكتتاب العام.

في إنجاز يعكس الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي، أعلنت شركة أوبن إيه آي أن تطبيقها شات جي بي تي تجاوز حاجز ال مليار مستخدم نشط شهريًا في مايو الماضي، وفقًا لبيانات شركة سنسور تاور.

هذا الرقم يجعله أسرع تطبيق في التاريخ يصل إلى هذه العتبة، متفوقًا على تيك توك الذي احتاج خمس سنوات، ويوتيوب الذي احتاج ثماني سنوات. التطبيق، الذي انطلق قبل ثلاث سنوات فقط، أصبح أداة لا غنى عنها للطلاب والمحترفين والشركات في جميع أنحاء العالم، حيث يستخدم في كتابة المحتوى والبرمجة والتحليل والترجمة. ويعزو الخبراء هذا النمو الهائل إلى سهولة الاستخدام والدقة المتزايدة في الإجابات، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة التي أدخلتها أوبن إيه آي مثل القدرة على تصفح الإنترنت وتحليل الصور والملفات.

مع هذا الزخم، تبرز تساؤلات حول استدامة النمو في ظل المنافسة الشرسة. في المقابل، تواجه أوبن إيه آي منافسة شرسة من شركة أنثروبيك التي طورت تطبيق كلود. تشير بيانات سنسور تاور إلى أن المستخدمين الأمريكيين الذين جربوا كلود شهدوا انخفاضًا بنسبة 5% في الوقت الذي يقضونه على شات جي بي تي بعد شهر من التحميل.

هذا التراجع الطفيف قد يبدو غير مهم، لكنه يمثل اتجاهًا مقلقًا لأوبن إيه آي، خاصة مع النمو السريع لكلود الذي تجاوزت نسبة نمو مستخدميه النشطين شهريًا 640% سنويًا، مقارنة بـ62% لشات جي بي تي. وفي خطوة لتعزيز مكانتها، قدمت أنثروبيك طلبًا سريًا للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، مما قد يمنحها تمويلًا إضافيًا لتطوير نماذجها.

على الجانب الآخر، تستعد أوبن إيه آي أيضًا لتقديم طلب طرح عام أولي في الأسابيع المقبلة، مما يشير إلى أن كلا الشركتين تسعيان لجمع أموال من الأسواق المالية لتمويل سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي. وفقًا لتقارير رويترز، فإن كلا الطرحين الأوليين متوقعان بقيمة سوقية ضخمة تعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع. يبقى السؤال: كيف ستتطور هذه المنافسة؟

مع بلوغ عدد مستخدمي كلود 56 مليونًا مقارنة بمليار لشات جي بي تي، فإن حجم الفجوة لا يزال كبيرًا، لكن وتيرة نمو كلود المرتفعة قد تسمح له بتقليصها بمرور الوقت. يعتمد مستقبل السوق على عوامل عدة، منها القدرة على الابتكار في نماذج اللغة الكبيرة، والتكيف مع اللوائح التنظيمية المتزايدة، وتوفير خدمات مخصصة للقطاعات المختلفة. كما تلعب التكلفة دورًا مهمًا، حيث يسعى كل من التطبيقين إلى تقديم اشتراكات مغرية.

من المرجح أن تشهد السنوات القادمة اندماجات واستحواذات، بالإضافة إلى دخول لاعبين جدد مثل جوجل ومايكروسوفت اللذين يطوران أدواتهما الخاصة. في النهاية، المستفيد الأكبر هو المستخدم الذي يحصل على أدوات ذكاء اصطناعي متطورة بتكلفة أقل وجودة أعلى. هذه الديناميكية تخلق سوقًا ديناميكيًا يدفع نحو مزيد من الابتكار، لكنه يثير أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية والتأثير على سوق العمل





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