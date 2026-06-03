شات جي بي تي يتجاوز مليار مستخدم نشط شهرياً

يتجاوز تطبيق شات جي بي تي حاجز مليار مستخدم نشط شهرياً، ويصل إلى هذا الرقم القياسي أسرع تطبيق في التاريخ. وتتصاعد المنافسة بين شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي في سوق الذكاء الاصطناعي.

يتجاوز تطبيق شات جي بي تي حاجز مليار مستخدم نشط شهرياً، ويصل إلى هذا الرقم القياسي أسرع تطبيق في التاريخ. وتتصاعد ال منافسة بين شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي في سوق الذكاء الاصطناعي.

ويؤكد التقرير أن تطبيق شات جي بي تي قد تفوق على وتيرة النمو التاريخية التي سجلتها منصات وتطبيقات عالمية كبرى مثل خرائط جوجل وتيك توك وإنستغرام ويوتيوب. ويعتبر هذا الإنجاز تاريخياً غير مسبوق، حيث تجاوز حاجز المليار مستخدم نشط شهرياً خلال شهر مايو الماضي، أي بعد ثلاث سنوات فقط من إطلاقه الرسمي. ويعتبر هذا النمو القياسي لم تطبيق شات جي بي تي، مع أن المؤشرات تظهر منافسة شرسة على جذب اهتمام المستخدمين.

ويعتبر هذا الإنجاز تاريخياً غير مسبوق، حيث تجاوز حاجز المليار مستخدم نشط شهرياً خلال شهر مايو الماضي، أي بعد ثلاث سنوات فقط من إطلاقه الرسمي. ويعتبر هذا النمو القياسي لم تطبيق شات جي بي تي، مع أن المؤشرات تظهر منافسة شرسة على جذب اهتمام المستخدمين. ويعتبر هذا الإنجاز تاريخياً غير مسبوق، حيث تجاوز حاجز المليار مستخدم نشط شهرياً خلال شهر مايو الماضي، أي بعد ثلاث سنوات فقط من إطلاقه الرسمي.

ويعتبر هذا النمو القياسي لم تطبيق شات جي بي تي، مع أن المؤشرات تظهر منافسة شرسة على جذب اهتمام المستخدمين





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شات جي بي تي مليار مستخدم تطبيق ذكاء اصطناعي منافسة

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