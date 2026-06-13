شاب صيني يصاب بفشل كلوي حاد نتيجة تدريب مفرط للعضلات

تحذير طبي من مخاطر التمارين الرياضية المكثفة بعد إصابة شاب صيني بانحلال الربيدات وفشل كلوي حاد، مع توصيات للبدء بتدريجية وشرب الماء وتجنب الطقس الحار.

أُصيب شاب صيني يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً بإصابة حادة في الكلى عقب ممارسته للتمارين الرياضية بكثافة مفرطة، ما أدى إلى حالة نادرة تسمى انحلال الربيدات .

يُشير التقرير إلى أن الطالب، القادم من مقاطعة خنان بوسط الصين، تعرض لتدريب مفرط لعضلات الساقين، ما أدى إلى تحطم ألياف العضلات وتحرّر كميات هائلة من مكونات الخلية إلى مجرى الدم. أظهر التحليل أن إنزيم الكرياتين كيناز ارتفع إلى أكثر من 20,000 وحدة لكل لتر، أي أكثر من مئة مرة المعدل الطبيعي، وهو ما يستدعي التدخل العاجل بغسيل الكلى.

في البداية لاحظ الشاب دمًا خفيفًا في بوله، ثم توقف التبول تماماً، ولم يستطع حتى المشي بمفرده عندما نُقل إلى المستشفى الأول التابع لجامعة خنان للطب الصيني، حيث تم تشخيصه بفشل كلوي حاد نتيجة لانحلال الربيدات





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