تحتفي دار سينما تكساس في دالاس بذكرى اغتيال جون إف. كينيدي لعرض نفس الأفلام التي كانت معروضة عام 1963 مقابل 90 سنتاً، في تقليد تاريخي فريد.

عادت دار السينما الأمريكية الشهيرة "تكساس ثياتر" في مدينة دالاس إلى تقديم عروضها السينمائية التقليدية في ذكرى مرور 63 عاماً على اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف. كينيدي ، في حدث تاريخي يجسد ذاكرة المكان والوقت.

تجمع العشرات من الزوار والمهتمين بالتاريخ الأمريكي أمام أبواب هذه الدار الواقعة في حي أوك كليف البوهيمي، الذين قدموا لتكريس ذكرى الرئيس كينيدي واسترجاع الأجواء التي سادت في يوم 22 نوفمبر 1963، حيث تم القبض على المتهم لي هارفي أوزوالد بعد ساعات من تنفيذ عملية الاغتيال المميتة.

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أفلام تاريخية وعرض بمقابل 90 سنتاً

تمتلك "تكساس ثياتر" أهمية خاصة في السرد التاريخي لانفجار كينيدي، حيث تقع على بعد كيلومترات قليلة فقط من شارع إيلم ستريت، موقع عملية الاغتيال نفسها. وقد ارتبط اسم الدار بالمشهد الجنائي التاريخي منذ اللحظات التي أوقف فيها رجال الشرطة لي هارفي أوزوالد داخل صالات العرض، وهو الحدث الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة آنذاك مباشرة عقب إطلاق النار على الموكب الرئاسي.

أعلن مدير دار السينما باراك إبستين عن استمرار هذا التقليد الفريد، مشيرا إلى أن العروض تقيم الذكرى وتحيا الحدث نفسه. وتبدأ العروض المزدوجة في تمام الساعة 13:20 بتوقيت المحلي، أي قبل دقائق معدودة من الوقت الذي دخل فيه أوزوالد إلى المبنى ليختبئ، مما يضفي بعداً زمنياً دقيقاً على كل مشهد يتم عرضه.

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تعرض الدار بشكل حصري المقطع الوحيد الباقي من فيلم "وور إذ هال"، يليه مباشرة فيلم "كراي أوف باتل"، وهما العملان اللذان طواه النسيان جزئياً لولا وجود صور فوتوغرافية ولقطات فيديو خلدت لحظات العرض. يواصل الزوار شراء تذاكرهم من شباك التذاكر الأصلي عند المدخل، تماماً كما كان رواد السينما يفعلون في تلك الحقبة.

المقعد الخامس ورمزية المكان التاريخي

يعتقد المؤرخون ومحبو التاريخ أن لي هارفي أوزوالد جلس على المقعدين الثاني والخامس في الصف "إس" داخل إحدى صالتي العرض، إلا أن المقعد الخامس هو الذي ارتبط بشكل وثيق بذكراه لدى المهتمين بالتوثيق. ورغم أن دنكن ماكوين يزور الدار سنوياً لزيارة المواقع المرتبطة بالقتل، إلا أنه لم يتمكن أبداً من الجلوس على ذلك المقعد الشهير.

أكد ريتشارد برويت، أحد الزوار الذي انتظر مع ابنه أمام أبواب الدار، أن للمقعد قيمة رمزية عميقة. وأعرب برويت عن سعادته بمشاهدة نفس الفيلم الذي كان يشاهده أوزوالد عند القبض عليه، في نفس التوقيت الدقيق الذي تم فيه العرض قبل 63 عاماً، مشيداً ببقاء دار السينما حيوية وسط منافسة شديدة.

تتميز سياسة التذاكر في "تكساس ثياتر" بالتمسك بالأسعار القديمة، حيث لا يزال سعر التذكرة يبلغ 90 سنتاً، وهو الثمن المعتمد يوم اغتيال كينيدي. وأشاد برويت بمقاومة الدار للعديد من التحديات الصعبة التي واجهتها مع ظهور منصات البث الحديثة، وتفاقمت خلال جائحة كوفيد-19، فضلاً عن المنافسة الشرسة مع دور السينما الكبرى.

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ظهور الدار في الأعمال السينمائية المعاصرة

لم يبقَ ظهور دار "تكساس ثياتر" محصوراً في الواقع التاريخي فحسب، بل دخلت عالم الأفلام السينمائية الحديثة، حيث ظهرت في أعمال بارزة مثل فيلم "جي إف كي" للمخرج أوليفر ستون. في عام 2024، اختار أوليفر ستون الجلوس على مقعد أوزوالد المميز أثناء عرض فيلمه في ذكرى اغتيال كينيدي.

كما استضافت الدار السبت الماضي عرضاً أولياً للفيلم الجديد "نوفمبر 1963" الذي يروي وقائع الاغتيال من منظور المافيا، أمام صالة امتلأت بالجمهور. حضر الحفل المخرج الفرنسي رولان جوفيه الذي رشح مرتين لجائزة الأوسكار، ليرى بنفسه حيوية المكان.

وصف المخرج رولان جوفيه الأجواء المحيطة بالدار بأنها رائعة، مشيرا إلى أن "تكساس ثياتر" لا تزال تنبض بالحياة رغم مرور عقود طويلة على الأحداث الدرامية التي شهدتها. وقد أثارت مشاهدته للفيلم ووجوده في المكان الأصلي للحدث ردود فعل متزايدة من الجمهور المهتم بالسينما والتاريخ السياسي الأمريكي.

يواصل الزوار تدفقهم على "تكساس ثياتر" للاحتفال بالذكرى السنوية، حيث يجدون في المقاعد القديمة والأفلام المعاد عرضها جسرًا يربط بين ماضٍ مضطرب وحاضر حيوي، مؤكدين أن ذاكرة المكان أقوى من عوامل النسيان والزمن.