في خبرٍ متناول محتوى حوار حارس مرمى إسباني مع حارس ريال مدريد البلجيكي، يتيحه صورته القوية لتحقيق مقولة أن كورتوا يصل معايير الأفضلية في القرن الواحد والعشرين.

أورجيف أوناي سيمون ، حارس مرمى منتخب إسبانيا وفريق أتلتيك بلباو ، أطلق في حديثٍ شملت شبكة "أوندا سيرو" الإسبانية إشادات بالبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

أكد أن كورتوا يملك ما يكتمل اسم أفضل حارس مرمى في القرن الواحد والعشرين، معتمداً على مستوى استثنائي لا مثيل له في هذا المجال بالإضافة إلى التزامه الدؤوب بالتدريب اليومي. وفيما شاور عن الجائزة التي حلت بقبول كورتوا في جوائز الكرة الذهبية في العام، أعرب أوناي عن إعجابه البالغ بأداء الحارس البلجيكي، مشيراً إلى أن سببه في النجاح يكمن بالعمل الجاد المستمر والحدس الفني اللامع.

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إعجاب متبادل بين سيمون وكورتوا: 'أنا أفضل حارس مرمى في القرن.'

في سياق الحوار، تساءل الإعلاميون عن تصريحات سابقة تعهد فيها سيمون بأن يقترب من أسلوب لعب كورتوا، ليستفيد من خبراته الفنية العالية. وأفاجأ الحارس الإسباني بأن كورتوا كان قد تأثر بالإشادة التي تلقاها منه خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة التي جرت صيف العام نفسه، ما عزَّز الاحترام المتبادل بين القوتين. مثل سيمون: "أعتقد أنه يدرك مدى التقدير الذي خبرته، وهو حارس متواضع والعمل المستمر يجعله لافتاً للانتباه.

إن الأداء الاستثنائي في كل موسم يعكس بالتأكيد حرصه الشديد على التدريب والتفاني في العمل. هو يدرب بلا استشارة، لا يمل من التحدي. أشعرب أنه يتفوق على جميع اللاعبين في عالم كرة القدم، ويمكنني القول إنه الأفضل في القرن الجاري، دون أي شك.

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أوناي سمون: 'كورتوا يتدرب بلا كلل وهو الأفضل في كرة القدم.'

" وعندما طرحه أحد الأسئلة حول ما إذا كان سيحكم على انخراطه في المنافسات على أن يفضي إلى ناديه أو يتجه نحو التفضيل الشخصي، رفض الأوناي الدخول في مقارنة مع هذه العلامات وهوياته النجمية، مؤكداً أنه يركز على الأهداف المهنية العامة أكثر من الانتماءات البالغة كأعضاء في أندية معينة. كما أشار إلى أن الرياضة تتطلب الآن أكثر من أية معايير، وأن التحدي الحقيقي هو إتاحة الفرصة للمبادرين الأبطال ليبرزوا في كل قضية.

في النهاية، يظل تفقد مسار تيبو كورتوا مثالاً على كيفية السير في مسار الرياضة من خلال العمل المتواصل والتقييم الصادق. ويشكل حديث أوناي سمون مع كورتوا مثالاً حياً للتأثير المتبادل بين الرياضيين، وهو ما يتقص في كل مسابقة رياضية. والقائمين على التغطية الصحفية تُظهر أن السعي الدائم لتقديم أداء متميز لن يقتصر على السخونية زرعاً ما، بل يمكن أن يظل رجلًا يستحق لقب الأفضل، في أي نصف قرن على التقاليد الرياضية المتطورة.