سيكولوجية الإرهاق الإخباري: لماذا يتجنب العالم متابعة الأخبار؟

تحليل مفصل لظاهرة تجنب الأخبار العالمية ودوافعها النفسية والبيولوجية، مع تسليط الضوء على تأثير الانحياز السلبي وسبل الحماية من الضغوط الإعلامية الرقمية.

تشير البيانات والتقارير الحديثة إلى تحول جذري في سلوك المستهلكين للمحتوى الإخباري حول العالم، حيث كشف تقرير حديث أن ما يقرب من 40% من الأشخاص باتوا يتجنبون متابعة الأخبار بشكل متكرر أو من حين لآخر، وهي النسبة الأعلى التي يتم تسجيلها على الإطلاق في هذا السياق.

هذه الظاهرة التي باتت تعرف بالإرهاق الإخباري لا تعبر بالضرورة عن حالة من اللامبالاة تجاه القضايا العامة أو تراجع في مستوى الوعي المجتمعي، بل هي في جوهرها استجابة نفسية ودفاعية من الدماغ البشري تجاه بيئة إعلامية رقمية فائقة الكثافة. فوفقاً لتقرير الأخبار الرقمية لعام 2025 الصادر عن معهد رويترز، وصلت نسبة المتجنبين للأخبار في كندا إلى 69% على الأقل في بعض الأحيان، مما يشير إلى أن الشعور بالعجز أمام تدفق الكوارث والأزمات العالمية أصبح دافعاً أساسياً للابتعاد عن الشاشات، حيث يشعر الكثيرون أن متابعة الأخبار تؤثر سلباً على حالتهم المزاجية وتزيد من إحساسهم بالتوتر دون القدرة على تقديم حلول عملية.

ومن الناحية العلمية، يفسر خبراء علم النفس هذه الظاهرة بالعودة إلى ما يسمى 'الانحياز نحو السلبية'، وهو ميل فطري متأصل في التكوين البيولوجي للإنسان. فمنذ آلاف السنين، تطور الدماغ البشري ليكون أكثر حساسية للمعلومات السلبية والتهديدات مقارنة بالأخبار الإيجابية، لأن القدرة على رصد المخاطر كانت العامل الحاسم في البقاء على قيد الحياة؛ فإهمال خطر محتمل كان يعني الموت، بينما لم يكن للانتباه المفرط تكلفة باهظة.

إلا أن المشكلة تكمن في أن وسائل الاتصال الحديثة تطورت بسرعة هائلة لم يواكبها التطور البيولوجي للدماغ. فبينما كان الإنسان قديماً يتعامل مع تهديدات محلية محدودة في محيطه الجغرافي الصغير، أصبح الفرد اليوم معرضاً لتدفق مستمر من أخبار الحروب والجرائم والأزمات الاقتصادية من مختلف القارات على مدار الساعة. هذا الضغط المعلوماتي المستمر يجعل الجهاز العصبي في حالة استثارة دائمة، مما يؤدي إلى استنزاف الطاقة النفسية والشعور بالإرهاق الشديد.

وقد أكدت دراسة نشرت في مجلة Nature Human Behaviour أن العناوين الإخبارية السلبية تحظى بتفاعل أكبر بكثير من العناوين الإيجابية، حيث أن كل كلمة سلبية مضافة تزيد من احتمالية نقر المستخدم على الرابط، وهو ما تستغله الخوارزميات الرقمية لزيادة التفاعل. هذا النمط أدى إلى ظهور حالة تسمى 'الاستهلاك الإشكالي للأخبار' (PNC)، وهو نمط قهري من المتابعة يؤدي إلى اضطرابات نفسية حادة.

وفي دراسة أجريت في الولايات المتحدة، تبين أن 17% من البالغين يعانون من مستويات حادة من هذه الحالة، حيث أفاد 61% منهم بشعورهم بتدهور نفسي كبير. وتزداد هذه المعاناة حدة لدى الفئات الأكثر هشاشة مثل المهاجرين والأقليات، الذين يجدون أنفسهم أمام أخبار تمس هوياتهم أو بلدانهم الأصلية بشكل مباشر، مما يجعل الهروب من الأخبار أمراً صعباً ومؤلماً في آن واحد.

وفي مواجهة هذا التحدي، يرى المتخصصون أن الحل لا يكمن في القطيعة التامة مع الأخبار، لأن المجتمعات الديمقراطية تحتاج إلى مواطنين مطلعين لاتخاذ قرارات واعية. بدلاً من ذلك، يُنصح بتبني استراتيجيات 'الاستهلاك المتوازن'، مثل تخصيص ساعات محددة في اليوم لمتابعة المستجدات بدلاً من المتابعة العشوائية والمستمرة، والاعتماد على المصادر الموثوقة التي تقدم تحليلات معمقة بدلاً من المنشورات السطحية والمجزأة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما يجب الحذر من محتوى 'استدراج الغضب' أو ما يعرف بـ Rage Bait، وهو المحتوى المصمم خصيصاً لإثارة الانفعالات العنيفة لزيادة عدد المشاهدات. وفي النهاية، يظل الرهان على قدرة العقل البشري على التكيف وتطوير أدوات نفسية جديدة تسمح له بالبقاء على اتصال بالواقع العالمي دون أن يفقد توازنه النفسي أو يسقط في فخ الاكتئاب المعلوماتي





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