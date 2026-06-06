سيفيروفيتش: تمثيل المنتخب في كأس العالم فخر كبير

أكد هاريس سيفيروفيتش، مهاجم المنتخب السويسري، أن المشاركة في كأس العالم تشكل ذروة المسيرة الكروية لأي لاعب، مشيراً إلى أن البطولة تمنح ذكريات لا تُنسى. كما تحدث عن جدول المباريات المزدحم وقوة منتخبي البرازيل والأرجنتين.

أكد المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش أن تمثيل المنتخب الوطني في كأس العالم يظل أحد أعظم الإنجازات في مسيرة أي لاعب، مشيراً إلى أن المشاركة في هذا المحفل الكروي العالمي تمنح اللاعبين ذكريات خالدة ترافقهم حتى بعد اعتزالهم كرة القدم .

وقال سيفيروفيتش، الذي تألق سابقاً مع أندية مثل الوصل والنصر في الدوري الإماراتي قبل انضمامه إلى يونايتد أف سي: "تمثيل المنتخب في كأس العالم يشكل مصدر فخر كبير لأي لاعب، ولا يمكن مقارنة ذلك بأي إنجاز آخر.

" وأضاف المهاجم السويسري أن جدول المباريات المزدحم في البطولة يثير الكثير من النقاشات بين اللاعبين والجماهير، موضحاً: "هناك عدد كبير من المباريات، ولا أعرف ما إذا كان ذلك أفضل أم لا، لكن هذا هو الواقع. في النهاية ستكون تجربة جميلة، لأن الجماهير ستستمتع بمتابعة الكثير من المباريات خلال الصيف.

" وتابع قائلاً إن البطولات الكبرى مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا تمنح كرة القدم زخماً استثنائياً، وتترك ذكريات مميزة تبقى مع اللاعب حتى بعد اعتزاله. كما شدد الدولي السويسري على أن ارتداء قميص المنتخب الوطني يحمل قيمة خاصة لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر، مضيفاً: "من الطبيعي أن أشعر بفخر كبير عندما ألعب لمنتخب بلادي وأدافع عن ألوانه. من الرائع أن تحظى بفرصة اللعب والاستمتاع بهذه اللحظات، لأن تمثيل الوطن في مثل هذه البطولات يبقى أمراً مميزاً للغاية.

" وعن هوية المنتخبات القادرة على المنافسة بقوة في البطولة، أشار سيفيروفيتش إلى أن منتخبي البرازيل والأرجنتين يملكان دائماً مكانة بارزة بين المرشحين، لكنه فضل عدم إطلاق التوقعات المسبقة، واكتفى بالقول: "سنرى ما سيحدث. " يذكر أن المهاجم السويسري من أصل بوسني برز على الساحة الدولية مبكراً، حين قاد منتخب سويسرا تحت 17 عاماً إلى إحراز لقب كأس العالم للناشئين عام 2009 في نيجيريا، متوجاً هدافاً للبطولة برصيد خمسة أهداف، بينها هدف الفوز في المباراة النهائية أمام المنتخب النيجيري المضيف.

وشكل سيفيروفيتش أحد أبرز عناصر تشكيلة المدرب أوتمار هيتسفيلد في مونديال البرازيل 2014؛ حيث دخل بديلاً في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور وسجل هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع، ليمنح منتخب بلاده انتصاراً مثيراً بنتيجة 2-1. واصل المهاجم السويسري حضوره الدولي في السنوات التالية، وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بتسجيله أربعة أهداف خلال التصفيات، بينها ثنائية في الفوز على أندورا. كما اختاره المدرب فلاديمير بيتكوفيتش ضمن القائمة النهائية المشاركة في البطولة.

على صعيد المنافسات الكبرى الأخرى، شارك سيفيروفيتش في كأس أوروبا 2016 وكأس أوروبا 2020، حيث تألق بشكل لافت أمام فرنسا في ثمن النهائي بتسجيله هدفين رأسيين، ليساهم في تأهل تاريخي لسويسرا بركلات الترجيح. أما في كأس العالم 2022 في قطر، فشارك سيفيروفيتش في ثلاث مباريات كبديل مع المنتخب السويسري، الذي بلغ الدور ثمن النهائي قبل أن يودع المنافسات بالخسارة أمام البرتغال.

وبذلك، تمتد مسيرة سيفيروفيتش في كأس العالم من التتويج بلقب مونديال الناشئين عام 2009، إلى المشاركة في ثلاث نسخ من البطولة العالمية مع المنتخب الأول، أعوام 2014 و2018 و2022. هذه التجربة الطويلة جعلت من سيفيروفيتش أحد أبرز لاعبي منتخب سويسرا في العقد الأخير، حيث يمتلك خبرة واسعة في البطولات الكبرى، ويحظى بتقدير كبير من زملائه وجماهير الكرة السويسرية. وقد أكد في أكثر من مناسبة أن شرف تمثيل الوطن يظل الدافع الأكبر له لتقديم أفضل ما لديه داخل المستطيل الأخضر





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