سير ديفيد بيكهام يصبح أول رياضي بريطاني «ملياردير» في قائمة صنداي تايمز للأثرياء لعام 2026

أصبح سير ديفيد بيكهام ، قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم السابق ، أول رياضي بريطاني «ملياردير» في قائمة صنداي تا يمز للأثرياء لعام 2026. وبلغت ثروة بيكهام وزوجته فيكتوريا معا 185ر1 مليار جنيه استرليني، وفقا للفريق الذي قام بإعداد القائمة، ليصبحا في المرتبة الثانية ضمن قائمة أثرياء الرياضيين، خلف عائلة بيرني إيكلستون، الرئيس السابق لسباقات سيارات فورمولا-1، التي تقدر ثروتها بملياري جنيه إسترليني، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الجمعة.

ويحتل روري ماكلروي، لاعب الجولف الأيرلندي الشمالي (37 عاما) المركز السابع بثروة قدرها 325 مليون جنيه إسترليني، بعد أن توج ببطولة الماسترز مرتين متتاليتين. وفي الوقت نفسه، تراجع سير جيم راتكليف، الشريك في ملكية نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من المركز السابع إلى التاسع بقية أثرياء المملكة المتحدة، حيث انخفضت ثروته بمقدار 85ر1 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى 194ر15 مليار جنيه إسترليني.

يذكر أن بيكهام، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق، شريك في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يقدر أن يكون أغلى ناد في الدوري الأمريكي لكرة القدم بقيمة 45ر1 مليار دولار (07ر1 مليار جنيه إسترليني). وتبلغ فيكتوريا بيكهام من العمر 51 عاما، وقد منحت لقب فارس في نوفمبر الماضي، وهي أيضا سفيرة لعلامات تجارية





