سيراميك رأس الخيمة تحقق نمواً في الأرباح بنسبة 15.5% خلال الربع الثالث

تقرير مالي مفصل عن نتائج سيراميك رأس الخيمة المالية، حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 78 مليون درهم بنمو 15.5% وإيرادات 861.5 مليون درهم مدعومة بالطلب القوي.

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفع صافي أرباحها بعد خصم الضرائب بنسبة 15.5% لتصل إلى 78 مليون درهم. يأتي هذا النمو مقارنة بـ67.5 مليون درهم سجلتها الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2025، مما يعكس أداءً مستقراً في ظل تباين الظروف الاقتصادية العالمية.

تفاصيل النمو المالي والإيرادات المرتفعة

شهدت إيرادات شركة سيراميك رأس الخيمة ارتفاعاً بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 861.5 مليون درهم مقابل 824.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق. جاء هذا الصعود مدعوماً بالطلب القوي على منتجات الشركة داخل دولة الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط وكذلك في السوق الهندية.

Also read «بردوا عليهم» تحصد 15.5 مليون درهم

وعلى مدار الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، سجلت إيرادات المجموعة الإجمالية نحو 2,445.1 مليون درهم، بزيادة طفيفة نسبها 0.7% مقارنة بـ2,428.2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وقد كان لهذا الأداء التراكمي انعكاس إيجابي مباشر على صافي الأرباح بعد الضريبة التي ارتفعت بنسبة 1.0% لتصل إلى 184.5 مليون درهم.

هامش الربح والاستقرار التشغيلي

حافظت شركة سيراميك رأس الخيمة على استقرار هامش ربحها الإجمالي حيث سجل 40.3% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقابل 40.5% في الفترة نفسها من عام 2025. وظل هذا الهامش مستقراً أيضاً عند 40.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما يشير إلى كفاءة عالية في إدارة التكاليف رغم ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.

Advertisement

ارتفع الربح قبل الضريبة للشركة خلال الربع الثالث بنسبة 13.4% ليصل إلى 98.3 مليون درهم مقارنة بـ86.6 مليون درهم في العام السابق. وعلى صعيد الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، نمت بنسبة 4.7% خلال الربع لتصل إلى 175.7 مليون درهم مقابل 167.9 مليون درهم.

نفقات رأس المال والمركز المالي

سجلت نفقات رأس المال لشركه سيراميك رأس الخيمة خلال الربع الثالث 62.4 مليون درهم، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بـ59.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق. ومع ذلك، انخفضت النفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 24.6% لتبلغ 162.5 مليون درهم مقارنة بـ215.6 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالمركز المالي، بلغ صافي الدين للشركة 1.59 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 4.7% مقارنة بالربع السابق. وارتفعت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.56 ضعف مقارنة بـ2.48 ضعف في 30 يونيو 2026.