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Economy

سيراميك رأس الخيمة تحقق نمواً في الأرباح بنسبة 15.5% خلال الربع الثالث

AlBayanNews#14 in الإمارات العربية المتحدة
سيراميك رأس الخيمة تحقق نمواً في الأرباح بنسبة 15.5% خلال الربع الثالث
سيراميك رأس الخيمة · صافي الأرباح · الإمارات
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تقرير مالي مفصل عن نتائج سيراميك رأس الخيمة المالية، حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 78 مليون درهم بنمو 15.5% وإيرادات 861.5 مليون درهم مدعومة بالطلب القوي.

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة عن نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام الحالي، حيث ارتفع صافي أرباحها بعد خصم الضرائب بنسبة 15.5% لتصل إلى 78 مليون درهم. يأتي هذا النمو مقارنة بـ67.5 مليون درهم سجلتها الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2025، مما يعكس أداءً مستقراً في ظل تباين الظروف الاقتصادية العالمية.

تفاصيل النمو المالي والإيرادات المرتفعة

شهدت إيرادات شركة سيراميك رأس الخيمة ارتفاعاً بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 861.5 مليون درهم مقابل 824.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام السابق. جاء هذا الصعود مدعوماً بالطلب القوي على منتجات الشركة داخل دولة الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط وكذلك في السوق الهندية.

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وعلى مدار الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، سجلت إيرادات المجموعة الإجمالية نحو 2,445.1 مليون درهم، بزيادة طفيفة نسبها 0.7% مقارنة بـ2,428.2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025. وقد كان لهذا الأداء التراكمي انعكاس إيجابي مباشر على صافي الأرباح بعد الضريبة التي ارتفعت بنسبة 1.0% لتصل إلى 184.5 مليون درهم.

هامش الربح والاستقرار التشغيلي

حافظت شركة سيراميك رأس الخيمة على استقرار هامش ربحها الإجمالي حيث سجل 40.3% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقابل 40.5% في الفترة نفسها من عام 2025. وظل هذا الهامش مستقراً أيضاً عند 40.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مما يشير إلى كفاءة عالية في إدارة التكاليف رغم ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.

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ارتفع الربح قبل الضريبة للشركة خلال الربع الثالث بنسبة 13.4% ليصل إلى 98.3 مليون درهم مقارنة بـ86.6 مليون درهم في العام السابق. وعلى صعيد الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، نمت بنسبة 4.7% خلال الربع لتصل إلى 175.7 مليون درهم مقابل 167.9 مليون درهم.

نفقات رأس المال والمركز المالي

سجلت نفقات رأس المال لشركه سيراميك رأس الخيمة خلال الربع الثالث 62.4 مليون درهم، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بـ59.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق. ومع ذلك، انخفضت النفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 24.6% لتبلغ 162.5 مليون درهم مقارنة بـ215.6 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالمركز المالي، بلغ صافي الدين للشركة 1.59 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 4.7% مقارنة بالربع السابق. وارتفعت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.56 ضعف مقارنة بـ2.48 ضعف في 30 يونيو 2026.

AlBayanNews#14 in الإمارات العربية المتحدة

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سيراميك رأس الخيمة صافي الأرباح الإمارات سوق أبوظبي الربع الثالث
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'أرامكو السعودية' توقع صفقة كبرى لشبكة أنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف عالمي

الظهران في 6 ديسمبر / وام / وقّعت شركة الزيت العربية السعودية 'أرامكو السعودية' صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وذلك مع ائتلاف بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة 'بلاك روك' وشركة حصانة الاستثمارية 'حصانة' ذراع إدارة الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، ما يجعلها إحدى كبرى صفقات البنية التحتية للطاقة في العالم. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الصفقة تمثل تقدما ملحوظًا في برنامج تحسين أصول أرامكو السعودية، إذْ أنها ثاني صفقة للشركة من نوعها في هذا العام، بعد إتمام صفقة البنى التحتية لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية، في يونيو الماضي. وستتحصل أرامكو السعودية عند إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز على عائدات بحوالي 15.5 مليار دولار، ما يعزز من مركزها المالي، فيما تعمل الصفقة على تحقيق قيمة إضافية من قاعدة أصول الشركة المتنوعة، وجذب اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة. وكجزء من الصفقة، ستقوم 'شركة أرامكو لإمداد الغاز' التي أُنشئت حديثًا، بتأجير وإعادة استئجار حقوق الاستخدام في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية لمدة 20 عاما، وفي المقابل، ستحصل 'شركة أرامكو لإمداد الغاز' بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحدّ أدنى لتدفقات الغاز، وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51% في 'شركة أرامكو لإمداد الغاز'، وتبيع حصة 49% إلى مستثمرين بقيادة شركة بلاك روك وشركة حصانة الاستثمارية. وستظل أرامكو السعودية محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكلٍ كاملٍ مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أيّ قيود على الشركة من حيث كميات الإنتاج. وتُعرف أرامكو السعودية بالتزامها التام بالممارسات المستدامة، فهي رائدة في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعد حاليًا من بين أدنى المعدلات في قطاع الطاقة. ومن المتوقع إتمام صفقة خط أنابيب الغاز قريبا، وذلك رهنًا باستيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات والتصاريح المتصلة بذلك. - خلا -

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