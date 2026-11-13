سيدريك دومبيه يتوعد بضربة قاضية جاك بول في دبي 24 ديسمبر

المقاتل الفرنسي سيدريك دومبيه يؤكد تفوقه على جاك بول في دبي 24 ديسمبر، متوقعاً الفوز بالضربة القاضية رغم فارق الوزن والخبرة.

توعد المقاتل الفرنسي سيدريك دومبيه بتسجيل الفوز بالضربة القاضية على الأمريكي جاك بول ، في مواجهتهما المقررة داخل مدينة دبي بتاريخ 24 ديسمبر المقبل. وأكد دومبيه خلال مؤتمره الصحفي في الإمارة أن فارق الوزن بين الطرفين لا يشكل أي عائق أمام تحقيق انتصاره المتحقق، مشدداً على تفوقه القاطع على خصمه في مهارات القتال الحقيقية.

تفاصيل المواجهة والتوقعات بفوز كاسح

حدد سيدريك دومبيه موعد النزال الحاسم ليوم 24 ديسمبر في دبي، معتبراً أن هذا الحدث يمثل فرصة لإثبات سيادته في حلبة القتال. وأكد أن المنافس الأمريكي، على الرغم من شهرته الواسعة، لا يملك المهارات الكافية لمواجهته بنجاح، واصفاً إياه بـ "صانع المحتوى" الذي يفتقر لفهم جوهر رياضة القتال المختلط.

Also read بنك الاستثمار INB يعلن عن نتائج مالية قوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026

صرح دومبيه بأن جاك بول يدفع له مبلغاً مالياً ثميناً فقط من أجل أن يتسنى له ضربه داخل الحلبة، مشيرا إلى أن هذا الجانب المادي لا يقلل من حدة تنافسيته بل يعزز من دافع الفوز. وأكد أنه مستعد تماماً لمواجهة التحدي القادم، حتى لو كان ذلك يعني الإعلان عن اعتزاله فور انتهاء المواجهة، مشيراً إلى أنه يتابع التدريبات بجدية عالية.

سجل النزال والخبرة القتالية

أفصح سيدريك دومبيه عن سجنه القتالي الضخم، مشيراً إلى خوضه أكثر من 75 نزالاً احترافياً على مدار مسيرته الطويلة. وذكر أنه حقق أكثر من 45 فوزاً بالضربة القاضية، متوقعاً أن يكون الفوز رقم 46 بالضربة القاضية هو نتيجة المواجهة المقررة ضد جاك بول.

Advertisement

أكد المقاتل الفرنسي أن جميع المنافسين السابقين كانوا يتهامسون بشأن إمكانية إسقاطه، إلا أن سجله الحافل بالانتصارات ينفي ذلك تماماً. وصف دومبيه المواجهة المقبلة بأنها أمر بسيط لا يولد لديه أي ضغط نفسي، معتبراً إياها مجرد يوم عمل عادي في حياة مقاتل محترف يسعى لتحقيق مزيد من الأرقام القياسية.

التحضيرات والنقد الموجه للخبرة

كشف سيدريك دومبيه عن خطة التحضير الدقيقة للمنافسة، حيث يواصل تدريباته المكثفة على فن الملاكمة والمشاركة في نزال تجريبية لمحاكاة ظروف المنافسة الحقيقية. شدد على أنه ليس مجرد ملاكم أو ممارس للكيك بوكسينغ، بل هو مقاتل شامل أمضى حياته كلها في صقل موهبته وتحدي الظروف القاسية.

انتقد دومبيه بشدة الخلفية الفنية لجاك بول، واصفاً إياه بشخص يتميز بقدرته على صناعة مقاطع الفيديو والغناء والرقص، لكنه يجهل تماماً معنى التضحية والعمل الشاق في عالم القتال. استهجن جودة قاعات التدريب التي تظهر في مقاطع الفيديو الخاصة بخصمه، مؤكداً أن هناك فرقاً شاسعاً بين الأضواء والمظاهر وبين الواقع القاسي للحلبة.

التأثير المباشر والخطوات القادمة

أوضح سيدريك دومبيه أن وزن الجاك بول في فئة الوزن الثقيل لا يقلقه على الإطلاق، نظراً لتفوقه الشخصي في وزن الوسط وقدرته على اختراق دفاعات خصمه بسهولة. توقع أن تكون الضربة القاضية الحاسمة هي البداية لرؤية الجميع الفارق الجوهري في المستويات، مما سيلزم الخصم بالاعتراف بهزيمته المؤكدة.

Advertisement

أشاد دومبيه بحفاوة الاستقبال التي لقيها في مدينة دبي، متمنياً للمواطنين والمقيمين مزيداً من الازدهار في هذه المدينة الهادئة والجميلة. وصف الحدث بالمهم جداً لمسيرته المهنية، مؤكداً رغبته في إظهار العالم لمن هو المقاتل الأقوى والأكثر استحقاقاً للفوز في هذا الملتقى الدولي الكبير.