فازت سيدات مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبهن على برايتون في النهائي، وقادت المهاجمة الجامايكية خديجة شو فريقها للتتويج بعد تمديد عقدها لأربع سنوات وجعلها الأعلى أجراً عالمياً.

حصدت سيدات مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزهن على برايتون في المباراة النهائية. قادت النجم الجامايكية خديجة شو ، المعروفة بلقب "باني"، team teaser4069احتفالات الفريق بعد هذا الإنجاز، وهو第一 كأس اتحاد يحصل عليه النادي6 سنوات، ولكن الرابع في تاريخ سيدات السماوي.

وصلت برايتون إلى النهائي بعد تغلبها على فرق كبيرة مثل ليفربول وأرسنال. تصدرت الصحافة البريطانية قرار إدارة مانشستر سيتي بتمديد عقد خديجة شو لأربع سنوات وجعلها أعلى لاعبة أجراً في العالم، خاصة بعد محاولات تشيلسي لضمها. بعد أسبوع فقط من توقيع العقد الجديد، سجلت شو ثلاثة أهداف في النهائي و contributed بشكل حاسم in الفوز.

كشفت لاعبة وسط مانشستر سيتي لورا بلينكيلد أن اللاعبات لم يكن لديهن علم بتمديد عقد شو قبل النهائي، مما جعل اللحظة أكثر إثارة cuando تم الإعلان عنها. علقت كابتن الفريق أليكس غرينوود على الموسم قائلة: "يا له من موسم ويا لها من خاتمة، سعدنا كثيراً بحصد لقب الدوري لكن قدمنا اليوم ما يقدمه البطل". هذا اللقب يمثل تتويجاً لموسم مميز لسيدات مانشستر سيتي





