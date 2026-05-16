سويسرية "أميرة البوكيمون" تحقق مليون ذهب بفروش عبر الإنترنت من 60 ألف بطاقة نادرة

أعلنت السويسرية جولينا جيزيل، 20 عاماً، عن بيع مجموعتها الضخمة التي تضم نحو 60 ألف بطاقة بوكيمون، وذلك بعد أن حازت على ملايين الألف ذهب بفروش عبر الإنترنت.

السويسرية جولينا "أميرة البوكيمون" تعرض بيع 60 ألف بطاقة نادرة بقيمة 64 مليون دولار وسط ارتفاع سوق البطاقات منذ كوروناتستعد السويسرية جولينا جيزيل، 20 عاماً، المعروفة بلقب "أميرة البوكيمون"، لبيع مجموعتها الضخمة التي تضم نحو 60 ألف بطاقة بوكيمون، في صفقة يقدر خبراء قيمتها بنحو 64 مليون دولار أمريكي.

بدأت جولينا جيزيل جمع البطاقات وهي في السابعة من عمرها، قبل أن تتحول هوايتها إلى واحدة من أكبر المجموعات الخاصة في العالم، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وتضم المجموعة بطاقات نادرة، من بينها "تشاريزارد" بدون ظل تقدّر قيمتها بنحو 940 ألف دولار، إضافة إلى 180 بطاقة "ميو" و"ميوتو"، و208 بطاقات "تشاريزارد", و260 بطاقة "بيكاتشو"، إلى جانب نسخ مصورة نادرة للغاية.

وجاء قرار البيع تزامناً مع الذكرى الثلاثين لإطلاق ألعاب بوكيمون، في وقت يشهد فيه سوق بطاقات التداول القديمة ارتفاعاً ملحوظاً منذ جائحة كوفيد-19. وكانت بطاقة "بيكاتشو المصوّر" النادرة قد بيعت سابقاً بنحو 15.2 مليون دولار لصالح المستثمر آي جي سكاراموتشي. كما أن اقتناء البطاقات النادرة ازداد عبر موقع "إيباي" مع ارتفاع قيمتها خلال فترة الوباء، ما جعل المجموعة تتحول من هواية إلى أصل استثماري ضخم.

وأكد والدها أن العائلة بدأت جمع البطاقات عام 2013، قبل أن تتحول إلى شغف مشترك، وأن الجزء الأكبر من المجموعة محفوظ داخل خزنة عالية التأمين في مكان سري. من جهته، اطلع توماس كوفاكس، تاجر بطاقات بوكيمون محترف ومالك شركة Amazingtoys، على جزء من المجموعة وقدر قيمتها الإجمالية بنحو 64 مليون دولار أمريكي، لافتاً إلى وجود اهتمام من مشترين مستعدين لدفع مبالغ كبيرة لشراء المجموعة كاملة.





