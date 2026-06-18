سويسرا تتألق وتفوز على البوسنة 4-1 في كأس العالم 2026 وتقترب من الدور الثاني

في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس العالم 2026، حقق المنتخب السويسري فوزاً كبيراً على البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليعزز حظوظه في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

اقترب المنتخب السويسري من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2026 ، بعدما حقق فوزاً ثميناً على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية .

رفع المنتخب السويسري رصيده إلى أربع نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى مع قطر 1-1، بينما تجمد رصيد البوسنة عند نقطة واحدة بعد تعادلها مع كندا 1-1. 驶 شهد الشوط الأول meilleure نسبية للمنتخب السويسري من حيث الاستحواذ والمحاولات الهجومية، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي جيد من المنتخب البوسني وحارس مرماه نيكولا فاسيلي، الذي تصدى لعدة محاولات أبرزها تسديدة دان ندوي في الدقيقة 20. وسدد ريمو فرويلر كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 23.

في المقابل، حاول المنتخب البوسني مباغتة منافسه عبر المرتدات والكرات الثابتة، وكاد إدين دجيكو أن يفتتح التسجيل مبكراً عندما سدد كرة مرت بجوار المرمى في الدقيقة الثانية، قبل أن يتألق الحارس غريغور كوبيل في التصدي لمحاولة أمار ميميتش من خارج المنطقة في الدقيقة 38. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم النشاط الهجومي الواضح من الجانب السويسري.

مع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب السويسري ضغطه على دفاعات البوسنة وأهدر أكثر من فرصة عبر ندوي وأيبشر، بينما حافظ الحارس فاسيلي على حظوظ فريقه بتدخلات ناجحة. وأجرى المدرب السويسري ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 71، كان أبرزها دخول يوهان مانزامبي وروبن فارغاس، ليتحول الثنائي إلى كلمة السر في الانتصار. جاء الهدف الأول في الدقيقة 74 عندما استغل مانزامبي كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في الزاوية العليا اليمنى.

وتلقى المنتخب البوسني ضربة إضافية في الدقيقة 80 بعد طرد المدافع طارق محارموفيتش بالبطاقة الحمراء، ليكمل فريقه الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين. واستغل المنتخب السويسري النقص العددي بأفضل صورة، فنجح فارغاس في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 84 بعد تمريرة متقنة من بريل إمبولو، قبل أن يعود مانزامبي ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده في الدقيقة 90 مستفيداً من تمريرة فارغاس.

ورغم نجاح البديل إرمن مهميتش في تقليص الفارق للبوسنة بهدف من متابعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+3، إلا أن المنتخب السويسري أنهى المباراة بأفضل صورة عندما حصل على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر عرقلة جبريل سو داخل المنطقة. وتقدم القائد غرانيت تشاكا لتنفيذ الركلة بنجاح في الدقيقة 90+7، مختتماً مهرجان الأهداف ومؤكداً تفوق سويسرا 4-1.

بهذا الانتصار، عزز المنتخب السويسري حظوظه بشكل كبير في بلوغ الدور الثاني، بينما بات منتخب البوسنة والهرسك مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة للإبقاء على آماله في المنافسة





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سويسرا البوسنة والهرسك كأس العالم 2026 التأهل المجموعة الثانية

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