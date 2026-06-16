سولباكن: هالاند متحمس لمواجهة العراق في كأس العالم

مدرب النرويج يثني على هالاند ويؤكد جاهزيته لمواجهة العراق في أول ظهور للنرويج في كأس العالم منذ 28 عاماً، مشيداً بالانضباط التكتيكي للعراق وخبرة مدربه.

أعرب ستوله سولباكن، المدير الفني للمنتخب النرويج ي، عن ثقته الكبيرة في قدرات مهاجمه إرلينغ هالاند قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب العراق اليوم الثلاثاء، في أول ظهور للنرويج في بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ 28 عاماً.

وأكد سولباكن أن هالاند يعيش حالة من الحماس والتركيز العاليين، بعد أن حصل على قسط من الراحة في نهاية الموسم مع مانشستر سيتي، مما ساعده على استعادة أفضل مستوياته البدنية والفنية. وأشار المدرب النرويجي إلى أن هالاند، الذي سجل 16 هدفاً في 8 مباريات خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، وهو ضعف ما سجله أي لاعب آخر في أوروبا، يحتاج إلى دعم زملائه لمواصلة هوايته التهديفية.

وقال سولباكن: لدينا أمل كبير في تأثيره، وأتمنى أن نتمكن من الاستمرار في منحه الفرص، فإذا منحت إرلينغ الفرص، يكون أقرب للتسجيل. وأضاف: هالاند متحمس جداً لهذه المباراة، وهو يعلم أنها فرصة تاريخية للنرويج بعد غياب طويل عن المحفل العالمي. وأشاد سولباكن، الذي خاض 58 مباراة دولية كلاعب خط وسط سابق، بقائد الفريق مارتن أوديغارد، الذي قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في التصفيات الأوروبية، رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأوضح المدرب أن غياب أوديغارد ساعد الفريق على التطور، حيث قال: لقد نضج اللاعبون من حوله بسبب ذلك، لذا أصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم. وأضاف: أوديغارد قائد حقيقي، وجوده يمنح الفريق توازناً وإبداعاً في وسط الملعب، لكننا تعلمنا العبور بدون أبنائه من قبل.

وتستهل النرويج مشوارها في كأس العالم على ملعب نيو إنجلاند باتريوتس في ضواحي بوسطن أمام منتخب العراق، الذي تأهل للبطولة بعد ماراثون طويل من 21 مباراة، بالإضافة إلى الضغوط والإجهاد الإضافي الناجم عن صعوبات السفر بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وأبرز سولباكن الانضباط التكتيكي لمنتخب العراق واعتماده على التكتل الدفاعي، إلى جانب خطورته عبر الكرات العرضية والثبات على المرتدات.

وأشاد بالمدرب العراقي جراهام أرنولد، الذي قاد أستراليا سابقاً إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، قبل الخسارة أمام الأرجنتين التي توجت لاحقاً باللقب. وقال سولباكن: من الواضح أن المدرب يمتلك خبرة كبيرة جداً في مثل هذه المباريات، بالنظر إلى نجاحاته مع منتخب أستراليا. وأضاف: إنهم فريق منظم، يدافع بشكل جماعي، ويستغل الفرص القليلة التي تسنح له. لذلك، يجب أن نكون حذرين وصبورين في بناء الهجمات.

ويدخل منتخب النرويج المباراة بتشكيلة تضم نخبة من اللاعبين المحترفين في أوروبا، أبرزهم هالاند وأوديغارد، إلى جانب لاعبين آخرين مثل ألكسندر سورلوث وساندر بيرج. ويسعى الفريق إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة، خاصة أن المجموعة تضم منتخبات قوية مثل إنجلترا وويلز. ويرى المراقبون أن النرويج تملك فرصة جيدة للتأهل إلى الأدوار التالية، إذا ما استغلت إمكانياتها الهجومية الضخمة.

في المقابل، يأمل منتخب العراق في تحقيق مفاجأة كبيرة، مستفيداً من خبرة لاعبيه المحترفين في الدوريات الخليجية والأوروبية، إلى جانب الروح القتالية العالية التي يتميز بها الفريق. ويسعى العراق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل، وسط تفاؤل حذر بين الجماهير العراقية التي تنتظر عودة منتخبها إلى الساحة العالمية بعد غياب دام أكثر من عقدين.

وتشهد المباراة اهتماماً إعلامياً كبيراً، حيث تعتبر أول اختبار حقيقي للنرويج في البطولة، وأيضاً فرصة للعراق لإثبات جدارته بالتواجد في المحفل العالمي. ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من الجالية العراقية والنرويجية في أمريكا الشمالية. ويرى خبراء كرة القدم أن المباراة ستكون بمثابة اختبار لقوة هجوم النرويج ضد صلابة دفاع العراق. فهل يتمكن هالاند من هز شباك العراق في ظهوره الأول في كأس العالم؟ وهل ينجح العراق في إحباط خطورته؟ الإجابة ستتضح خلال ساعات





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