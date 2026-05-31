سوق العقارات في أبوظبي يسجل نمواً قياسياً بأكثر من 66 مليار درهم في الربع الأول

يستمر قطاع العقارات في أبوظبي في جذب المستثمرين بفضل الأمن، الاستقرار، والبنية التحتية المتطورة، مع توقعات بزيادة الصفقات وتحقيق أرقام قياسية في المبيعات عام 2024.

تشهد سوق العقارات في أبوظبي استمرارية في جذب المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تجاوزت قيمة المعاملات العقارية خلال الربع الأول من عام 2024 أكثر من 66 مليار درهم إماراتي.

يأتي هذا الأداء المتميز في ظل بيئة استثمارية متكاملة تتميز بالأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة وخدمات عالية الجودة تدعم كل من السكن والعمل. وقد أوضح عدد من التنفيذيين في القطاع أن شركات التطوير العقاري تواصل طرح مشاريع نوعية تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتتمكن من بيع الوحدات السكنية في فترات زمنية قصيرة بفضل الطلب القوي وثقة المشترين.





من جانب آخر، أكّد الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج العربي للاستثمار القابضة، أن الاقتصاد الإماراتي يستعد لمرحلة جديدة من النمو المتسارع، مع توقعات بعودة الأسواق المالية إلى أداء إيجابي يدعم حركة التداول العقاري. وأشار إلى أن القيادة الرشيدة ساهمت في خلق بيئة استثمارية غنية بالفرص عبر قطاعات متعددة تشمل العقارات، أسواق المال، التجارة والخدمات.

كما لفت الانتباه إلى أن القوانين والتشريعات المريحة التي تشجع على تملك العقارات وتسهيل التمويل ساهمت في تعزيز جاذبية السوق، ما جعل أبوظبي وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.



وفي سياق متصل، شدد الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، رئيس مجلس إدارة شركة هيلي للتطوير العقاري، على أن الاستقرار الأمني والاقتصادي، إلى جانب الدعم الحكومي المتواصل، سيستمر في تحفيز نشاط السوق العقاري، مشيراً إلى أن القطاع سيشهد حركة نشطة وارتفاعاً في حجم الصفقات خلال الفترات المقبلة.

كذلك أبدى أمين القدسي، المدير التنفيذي لشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات، توقعاته بأن يستمر الطلب على الشراء والتملك في التصاعد خلال عام 2026، مستنداً إلى الأداء القوي لعام 2025 الذي سجلت فيه قيمة المعاملات العقارية في الدولة 142 مليار درهم. وقد أشار إلى أن المستثمرين من مختلف الجنسيات يُظهرون اهتماماً متزايداً بالاستثمار في أبوظبي، مستفيدين من الدعم الحكومي والتسهيلات التمويلية المتاحة.





أخيراً، أشار الخبير العقاري علاء مسعود إلى قدرة السوق على التكيف مع الظروف المتقلبة، مستنداً إلى عوامل أساسية مثل الاستقرار الاقتصادي، التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة. وأكد أن استمرار المطورين في إطلاق مشاريع ذات جودة عالية يلبي احتياجات السوق ويعزز ثقة المستثمرين، مما يضمن استمرار النمو وتحقيق أرقام قياسية في مبيعات العقارات خلال العام الحالي





