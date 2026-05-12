سوق أخبار - شراكة جديدة بين دبي العالمية والظاهرة القابضة لتعزيز الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية الزراعية

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية 'دي بي ورلد'، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة 'الظاهرة القابضة' المتخصصة في الأعمال الزراعية وتتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، بهدف استكشاف فرص استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير قدرات الخدمات اللوجستية الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم.

ووفقاً للبلايلة الرسمية الصادرة، تنسجم الشراكة مع الجهود الإقليمية المبذولة على نطاق واسع لتعزيز الأمن الغذائي وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وتكاملاً في دول مجلس التعاون الخليجي. وتُحدد المذكرة إطاراً للتعاون في تطوير حلول شاملة ومتكاملة لسلاسل الإمداد والتوريد، بما يضمن كفاءة حركة السلع الغذائية والمنتجات الزراعية وتخزينها وتوزيعها، بالاستفادة من البنية التحتية اللوجستية العالمية لدى 'دي بي ورلد' وخبرة 'الظاهرة' في الإنتاج الزراعي والتوريد والمشتريات





