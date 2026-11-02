سوق أبوظبي يدرج صندوقي هانوا للاستثمار في التكنولوجيا والدفاع الكوري

سوق أبوظبي للأوراق المالية يعلن إدراج صندوقين جديدين من هانوا لإدارة الأصول، يركزان على القطاعات الدفاعية والتصنيعية في كوريا الجنوبية، ليرتفع العدد إلى 26 صندوقا.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج صندوقي استثمار متداولين جديدين من إعداد شركة هانوا لإدارة الأصول ، مما يوسع خيارات المحفظة الاستثمارية للمستثمرين في المنطقة. يأتي هذا الإعلان خلال جلسة التداول ليوم الاثنين، ويشمل صندوقي KDEF و KMCA ، اللذين يستهدفان الشركات الكورية الجنوبية الرائدة في مجالات متقدمة.

يشمل هذان الصندوقان الجديدان قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المتطورة، والصناعات الدفاعية، وطيران الفضاء، مما يفتح آفاقا استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والإقليميين. يمثل هذا الحدث خطوة استراتيجية لتعزيز التبادل المالي والاستثماري بين الإمارات والكوريا الجنوبية، ويسهم في تنويع الخيارات المتاحة في السوق المالي.

تفاصيل الصناديق المدرجة وآلية عملها

يُعدّ صندوق "المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس" (KMCA) واحدا من الأدوات الجديدة المدرجة، وهو يتتبع أداء مؤشر "أكروس لتحالف التصنيع الأساسي الكوري". يخصص هذا الصندوق استثمارات واسعة تغطي 35 شركة رائدة موزعة عبر ستة قطاعات استراتيجية داخل سلاسل التوريد العالمية.

يركز صندوق (KMCA) بشكل أساسي على قطاعات أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تضم محفظته شركات عالمية الشهرة مثل سامسونج للإلكترونيات و إس كيه هاينكس، اللتين تقودان السوق في تقنيات الجيل التالي. يتيح هذا الصندوق للمستثمرين فرصة الدخول المباشر إلى قطاع الصناعات الأساسية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد التكنولوجي العالمي.

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أما الصندوق الآخر، وهو "المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس" (KDEF)، فيركّز على تتبع أداء مؤشر الصناعات الدفاعية المقوم بالدولار الأمريكي. يخصص هذا الصندوق ما لا يقل عن 80% من أصوله للاستثمار في الشركات الكورية الجنوبية العاملة في مجالات الأمن الوطني، والابتكار في قطاعي الطيران والفضاء.

يتضمن محفظة صندوق (KDEF) عشرين شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية المتقدمة، من بينها عمالقة القطاع مثل هانوا إيروسبيس وإل آي جي نيكس ون. يعكس هذا التركيز التوجه العالمي المتزايد نحو تعزيز القدرات الدفاعية والاستراتيجية للدول من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.

أهداف الإدارة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين

يعتبر هذا الإدراج الثاني المزدوج للصندوقين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إدراجهما في بورصة نيويورك أركا، بهدف تسهيل الوصول لرؤوس الأموال عبر الحدود. أكد عبد الله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، على دور السوق كمنصة موثوقة لربط المستثمرين بالفرص الواعدة في الاقتصاد الكوري.

ووصف النعيمي سوق أبوظبي بأنه سوق مالي عالمي سريع النمو، يوفر قنوات فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا. من جانبه، أعرب يونغ جين تشوي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتسويق في شركة هانوا لإدارة الأصول، عن سعادته بتوسيع الشراكة المالية في المنطقة.

أكد تشوي أن الربط بين الأسواق المالية المحلية والقوة التصنيعية العالمية يمثل دورا محوريا لشركات إدارة الأصول. وأشار إلى أن إدراج الصناديق في أبوظبي يتيح للمستثمرين في الخليج فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية خلال ساعات التداول المحلية، مستفيدة من الميزة التنافسية الفريدة لكوريا الجنوبية.

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البيانات المالية والتوقعات المستقبلية للنشاط

بفضل إدراج هذين الصندين، يرتفع العدد الإجمالي لصناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 26 صندوقا. يأتي ذلك في ظل نمو متسارع في الطلب العالمي على الابتكار وحلول الصناعات المتكاملة وأشباه الموصلات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

تستمر الأسواق المالية في تطوير بنيتها التحتية لجذب استثمارات أوروبية وآسيوية، مما يعزز من سيولة السوق وقدرته على استيعاب الأدوات المالية المعقدة. يمثل هذا النمو تعاطيا إيجابيا من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن تنويع محافظهم عبر أسواق ناشئة ومتقدمة.

أظهرت البيانات الرسمية أن قيمة تداول صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت 291 مليون درهم للفترة الممتدة من يناير وحتى أكتوبر 2026. تؤكد هذه الأرقام قفزة كبيرة في حجم المعاملات، مما يرسخ مكانة السوق كأكثر الأسواق نشاطا في المنطقة.

تعكس هذه الأرقام ارتفاعا ملحوظا في سيولة تداول صناديق المؤشرات مقارنة بالفتورات السابقة، مما يعكس ثقة المستثمرين في آليات التداول والإدراج الحديثة. يستمر سوق أبوظبي في تعزيز مكانته كمركز مالي إقليمي من خلال جذب أطراف دولية كبرى مثل هانوا لإدارة الأصول.