سوق أبوظبي للأوراق المالية يعلن الإدراج المزدوج لصندوق الاستثمار المتداول "جي كيو جي يو إس إكويتي" برأس مال 407 مليون دولار، ليزيد عدد الصناديق إلى 27 صندوقاً.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج المزدوج لصندوق المؤشرات الم تداول ة " جي كيو جي يو إس إكويتي" (GQGU)، وذلك خلال حفل قرع جرس ال تداول الذي أقيم في مقر السوق بأبوظبي. وبهذا الإعلان الرسمي، يرتفع إجمالي عدد صناديق الاستثمار الم تداول ة المدرجة لدى السوق إلى 27 صندوقاً، ما يرسخ مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كأكبر سوق ل صناديق الاستثمار الم تداول ة وأكثرها نشاطاً في المنطقة.

إقبال دولي واسع على الصندوق الجديد

شهدت فترة الطرح الأولي للصندوق، التي امتدت من 9 إلى 13 نوفمبر 2026، إقبالاً واسعاً من المستثمرين من نحو 60 دولة. وشمل هؤلاء المستثمرون دولاً مثل الهند ومصر وباكستان، حيث تقدموا بطلبات الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية. ويعكس هذا الإقبال الكبير الاهتمام الدولي المتميز بالصندوق الجديد وفرصته الاستثمارية الواعدة في الأسواق العالمية.

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استراتيجية إدارة الأصول والأسهم الأمريكية

يركز الصندوق، الذي تديره شركة "جي كيو جي بارتنرز"، على الاستثمار في أسهم شركات تتمتع بمزايا تنافسية مستدامة، وتحقق أرباحاً مستقرة، وتتميز بتقييمات سعرية جاذبة وفرص للنمو على المدى الطويل. ويتبع الصندوق استراتيجية نشطة للحد من مخاطر انخفاض قيمة الاستثمارات، وبلغت الأصول المدارة للصندوق 407 ملايين دولار حتى 16 نوفمبر 2026.

وتشمل أبرز استثماراته أسهماً في شركات كبرى مثل "آبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابيت" و"إنفيديا". ويوفر الإدراج المزدوج للصندوق، الذي يتم تداوله أيضاً في بورصة نيويورك، للمستثمرين في دولة الإمارات والأسواق المشاركة في شبكة "تبادُل" الرقمية فرصة الوصول المباشر إلى استراتيجية "جي كيو جي بارتنرز" للاستثمار في الأسهم الأمريكية.

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توسيع الشراكات الدولية والثقة في أبوظبي

قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن انضمام شركة جي كيو جي بارتنرز إلى السوق يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسيع الشراكات الدولية. وأشار إلى أن اختيار أبوظبي لإدراج أول صندوق استثمار متداول لها خارج الولايات المتحدة يعكس الثقة بمكانة الإمارة كمركز مالي عالمي وجاذبية السوق للجهات المصدرة الدولية.

وأضاف النعيمي أن الإدراج يدعم تنويع محافظ المستثمرين، ويرفع عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة إلى 27 صندوقاً، كما يسهم في دعم نمو وتطور أسواق رأس المال في أبوظبي. كما يوفر للمستثمرين في المنطقة فرصاً أوسع للاستثمار في أسهم كبرى الشركات الأمريكية، إلى جانب الأوراق المالية المحلية والإقليمية.

تزامن مع إدراجات استراتيجية أخرى

من جانبه، قال راجيف جاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "جي كيو جي بارتنرز"، إنهم يتطلعون إلى توسيع فرص وصول المستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة إلى استراتيجيتهم للاستثمار في الأسهم الأمريكية. وشدد على أن أبوظبي رسخت مكانتها كمركز مالي عالمي مهم، وأصبحت من الأسواق الاستراتيجية التي توليها أهمية كبيرة ضمن خططها طويلة الأمد.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدراج يأتي في إطار التوسع المستمر لسوق أبوظبي للأوراق المالية في صناديق الاستثمار المتداولة. وقد شهد مطلع الشهر الجاري إدراج صندوقين تديرهما شركة "هانوا لإدارة الأصول"، يتيحان للمستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة فرصاً للاستثمار في قطاعات التصنيع المتقدم والتكنولوجيا والدفاع والطيران والفضاء في كوريا الجنوبية.