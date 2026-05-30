تقرير يسلط الضوء على مرونة سوق العقارات في دبي خلال عام 2026، مشيراً إلى عوامل قوة مثل الاستقرار السياسي، وغياب الضرائب، والبنية التحتية المتطورة، التي تجعل المدينة ملاذاً آمناً للمستثمرين رغم التوترات الجيوسياسية.

يؤكد موقع "Two Continents" أن سوق العقارات في دبي يقدم ملاذاً آمناً للمستثمرين خلال عام 2026، حيث يرتكز على أساسيات متينة أثبتت مرونتها مراراً عبر السنوات الماضية.

ورغم أن دبي ليست بمعزل عن الأحداث العالمية، فإن موقعها الفريد -المتمثل في غياب ضريبة الدخل، والاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة، والتدفقات الرأسمالية المستمرة- يضمن لها البقاء واحدة من أهم أسواق الاستثمار العالمية. لقد تحولت المدينة إلى مركز استثماري عالمي، خاصة في قطاع العقارات، الذي بُني على أسس صلبة تشمل التنويع الاقتصادي، وتدفق السياح، والإعفاء الضريبي، والاستقرار السياسي؛ مما يجعلها واحة للثبات حتى في أواحل التوترات الجيوسياسية.

يشير التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي لم يشهد أي انخفاض حاد في الأسعار رغم التقارير الأولية عن الحوادث الأخيرة، بل كانت استجابة السوق معتدلة، حيث يؤكد الخبراء أن هذه الصراعات لم تترجم إلى انهيار في حجم المبيعات أو الصفقات. ما在全 يثبت مرونة وقوة السوق أكثر مما توقعه الكثيرون. يعمل السوق وفق ديناميكيات خاصة تعتمد على منظور المستثمر واستراتيجيته، سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل.

وقد أثبتت دبي قدرتها على تجاوز الأزمات بأقل الأضرار، كما أن أفضل الفرص الاستثمارية غالباً ما تبرز في مثل هذه الأوقات، حيث تتجه رؤوس الأموال الهاربة من المناطق غير المستقرة إلى الملاذات الآمنة والقابلة للتنبؤ. من الناحية التنظيمية، أصبح السوق أكثر تنظيماً مما كان عليه قبل عقد، وتخضع مشاريع كبار المطورين لنظام "حساب الضمان" الذي يحمي أموال المستثمرين ويصرفها على مراحل{matching} تقدم البناء، مما يقلل المخاطر بشكل حاسم.

في واقع الأمر، لا يختفي رأس المال من السوق في فترات عدم اليقين، بل يعيد توجيه نفسه؛ حيث يصبح المستثمرون أكثر انتقاءً، يركزون على المشاريع الفاخرة، والمواقع الممتازة، والمطورين ذوي السمعة الراسخة، وهي الفئات التي تحافظ على مرونتها وتسترد زخمها بسرعة بعد أي تباطؤ مؤقت. تُظهر بيانات شهري مارس وأبريل 2026 أن الطفرة الحالية لم تتوقف فجأة، رغم استقرار معدلات النمو.

وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ظلت أعداد الصفقات في أبريل مرتفعة، وحجم المبيعات كبيراً، مع تباطؤ طفيف في بعض القطاعات الفرعية. بالنسبة للأسعار، ارتفعت أسعار القدم المربعة في القطاع الفاخر مقارنة بالعام الماضي ولا تزال مرتفعة، بينما يشهد القطاع المتوسط مرونة وتفاوتاً أكبر، مع انخفاض طفيف في الضواحي. تت Percy التوقعات حول أسعار مشاريع كبار المطورين مثل "شوبا، إعمار، داماك" في أبريل 2026، حيث تبدو أسعار الوحدات الجديدة مستقرة甚至 شهدت ارتفاعاً في بعض المشاريع الحصرية.

يؤكد إجمالي قيمة الصفقات في الأشهر الأولى من 2026 أن السوق مستمر في جذب المستثمرين رغم التوتر العالمي. عند النظر إلى سوق العقارات في دولة الإمارات بشكل أوسع، هناك ثلاثة اتجاهات واضحة سترسم مساره في السنوات المقبلة. أولاً، من المتوقع إنجاز وتسليم عدد كبير من المشاريع الجديدة قريباً، مما يعني أن المعروض العقاري سيشهد زيادة استجابة للطلب المتزايد بعد الجائحة.

سيؤدي تدفق المزيد من الشقق إلى استقرار معدلات نمو الأسعار بدلاً من انخفاضها، مما يمنح المشترين خيارات أوسع وظروفاً أكثر تنافسية، خاصة في القطاع المتوسط. ثانياً، في مجال السياحة واستقرار المقيمين الجدد، لا تظهر دبي أي علامات تباطؤ كمركز عالمي للسفر والأعمال؛ فالمزيد من الأشخاص يختارون الإقامة فيها بشكل دائم أو من خلال نموذج "الإقامة المزدوجة"، مدفوعين ببرامج التأشيرات، واللوائح الضريبية المواتية، وجودة الحياة العالية، مما يزيد الطلب على الإيجارات ويعزز جاذبية الاستثمار لتحقيق دخل سلبي.

ثالثاً، في قطاع البنوك والتمويل، بينما قد تؤثر الأوضاع الاقتصادية العالمية على سياسات الإقراض، يظل النظام المصرفي الإماراتي مستقراً، ويستمر الوصول إلى التمويل -ولو بانتقائية أكبر- لدعم المستثمرين، مما يتطلب من المشترين الاستعداد بتوفير دفعة أولى أكبر أو تبني استراتيجية شراء أكثر حذراً. يختتم التقرير بتوقعات متفائلة بحذر من الخبراء؛ فهم يرون أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى تباطؤ مؤقت في النمو، خاصة في المواقع الأقل تميزاً أو المشاريع ذات الجودة المنخفضة، لكن لا توجد مؤشرات تنذر بانهيار عميق.

بدلاً من ذلك، يبدو أن سيناريو "التصحيح الصحي" والاستقرار هو الأرجح في دبي، وهو مسار قد يخلق أساساً أكثر صلابة لنمو مستدام وطويل الأجل لسوق العقارات في المنطقة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سوق العقارات دبي استثمار عقاري ملاذ آمن مرونة السوق التنبؤات 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الإمارات تواصل دفع مسارات الحوار الدوليشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى «غلوبسيك 2026» الذي عُقد في العاصمة...

Read more »

القوة الجوية بطلاً للدوري العراقي.. والشرطة وصيفاًتوج فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم بطلاً لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026...

Read more »

شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 المقام في أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان.

Read more »

الدوري الإماراتي بين عقدة الصاعدين وطموحات الكبارلم تكد ستارة موسم 2025-2026 تسدل حتى بدأت ملامح الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين تفرض نفسها على المشهد الكروي الإم

Read more »

سعر الذهب في مصر السبت 30 مايو 2026.. كم قيمة عيار 21 اليوم؟انخفضت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم السبت 30 مايو/ايار 2026، بشكل طفيف للغاية، عقب...

Read more »

جامعة وارسو تحتفي بالشعر الإماراتي وتجمع طلابها في أمسية تحاور الذاكرة واللغة والوجدانفتحت مشاركة الشارقة ضيف شرف الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب 2026 نافذة جديدة...

Read more »