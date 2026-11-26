ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 1.51% ليغلق عند 6484 نقطة، وسط مكاسب قوية لأسهم البنوك وارتفاع رأس المال السوقي، بينما تباينت الأسواق العربية والأجنبية في تعاملات الخميس.

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي ، خلال تعاملات يوم الخميس، ليسجل أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، متخطياً حاجز الستة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ فترة طويلة. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتدفقات إيجابية قوية نحو الأسهم القيادية، مما عكس زخماً إيجابياً في معنويات المستثمرين خلال الجلسة.

مكاسب البنك الإسلامي ورأس المال السوقي

بحسب البيانات الرسمية، أغلق المؤشر عند مستوى 6484.02 نقطة، مسجلاً صعوداً بنسبة 1.51%، وهو ما يمثل الجلسة الخامسة على التوالي من الارتفاعات المتتالية. وقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في دبي من 1.063 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء، ليصل إلى 1.073 تريليون درهم، مع تحقيق مكاسب بقيمة نحو 9.7 مليارات درهم في تلك الجلسة الواحدة.

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قائد الارتفاعات واستراتيجية التوسع

تصدر سهم "دبي الإسلامي" حراك السوق، حيث قفز بنسبة 9.75% ليغلق عند 9.79 درهم، محققاً سيولة تداولات بقيمة 653.7 مليون درهم، مما وضعه في المرتبة الثانية من حيث النشاط بعد سهم "إعمار العقارية". جاء هذا الصعود القوي عقب إعلان البنك عن توقيع اتفاقية شراء أسهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، وهي الصفقة التي تتيح لبنك دبي الإسلامي الاستحواذ على كامل أسهم مصرف الإمارات الإسلامي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية تضع بنك الإمارات دبي الوطني في موقف مساهم استراتيجي في بنك دبي الإسلامي، مما يعزز من مركزهما المالي ويوفر تفسيراً قوياً للحماس الكبير الذي واجه به المستثمرون سهم البنك في السوق.

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تحركات المستثمرين الأجانب والأسهم الوطنية

شهدت السوق تحركات واضحة من المستثمرين الأجانب، حيث اتجهوا نحو الشراء بصافي استثمار بقيمة 460.3 مليون درهم، بعد أن حققوا مشتريات إجمالية بقيمة 1.06 مليار درهم مقابل مبيعات بلغت نحو 601.4 مليون درهم. كما سجلت أسهم وطنية أخرى صعوداً ملحوظاً، منها أسهم "الصناعات الوطنية" بنسبة 4.7%، و"أليك القابضة" بنسبة 4.5%، وكذلك سهم "سوق دبي المالي" نفسه بنسبة 4.46%.

على الجانب الآخر، سجلت بعض الأسهم تراجعاً، حيث انخفضت أسهم "الإمارات للاستثمار" بنسبة 5%، و"يونيكاي" بنسبة 4.87%، و"أجيليتي للمخازن" بنسبة 4.7%، بينما تراجعت "أملاك للتمويل" بنسبة 2.16% و"الوطنية القابضة" بنسبة 1.78%. وفي سوق أبوظبي، هيمن سهم "الدار العقارية" على النشاط محققاً 147.5 مليون درهم، تلاه "أدنوك للغاز" بـ117.3 مليون درهم، و"أدنوك للحفر" بـ112.5 مليون درهم.

أداء البورصات العربية والتغيرات الإقليمية

في السياق الأوسع للأسواق العربية، شهد المؤشر السعودي "تاسي" ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.10% ليغلق عند 9924 نقطة، مع تداولات بقيمة 2.4 مليار ريال، بينما ارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنسبة 0.5% و"سابك" بنسبة 1.2%. تباينت المؤشرات في باقي المنطقة، حيث انخفضت بورصات الكويت وقطر والبحرين بنسبة أقل من 0.2%، بينما تراجعت بورصة مصر بنسبة 0.45% بفقدان رأس مال سوقي بلغ 11.197 مليار جنيه ليغلق عند 3.960 تريليونات جنيه.

وفي مسقط، أعلنت بورصة الأوراق المالية عن عطلة رسمية لمدة يومين بدءاً من الأربعاء وحتى الخميس 26 نوفمبر الحالي، فيما شهدت الصفقات الكبيرة في الأسواق المحلية تنفيذ عقود بقيمة 294.8 مليون درهم لأسهم البنوك وشركات الطاقة.