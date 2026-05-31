سوفت بنك تستثمر 45 مليار يورو في مراكز بيانات فرنسية لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية العملاقة عن خطتها ل استثمار 45 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فرنسا .

ويعد هذا الاستثمار الأكبر من نوعه في أوروبا حتى الآن، حيث سيتركز في منطقة هوت دو فرانس شمال البلاد، وسيولد طاقة تصل إلى 3.1 جيجاوات. ومن المقرر الإعلان الرسمي عن هذه الخطط يوم الاثنين خلال مؤتمر الأعمال السنوي تشوز فرانس الذي تنظمه الحكومة الفرنسية لجذب المستثمرين الأجانب. وتشمل الشراكة في هذا المشروع العملاق شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية للهندسة، والتي ستقوم بتجهيز المواقع بوحداتها الخاصة دون الكشف عن التفاصيل المالية. كما ستشارك شركة الطاقة النووية الحكومية إي.

دي. إف في الصفقة، حيث سلمت إحدى محطاتها السابقة إلى سوفت بنك لتحويل الموقع إلى مركز بيانات. وأكد ماسايوشي سون، مؤسس سوفت بنك، أن كون الدولة منتجة ومصدرة للطاقة أمر حاسم للاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن فرنسا تتمتع بميزة تنافسية في هذا المجال بفضل طاقتها النووية النظيفة والموثوقة. وتعتزم سوفت بنك إنشاء مواقع إضافية في جميع أنحاء فرنسا في المستقبل، مما قد يرفع إجمالي الاستثمار إلى 75 مليار يورو بحلول عام 2031.

ويضاف هذا الالتزام الفرنسي إلى حملة الإنفاق العالمية الضخمة التي تقوم بها سوفت بنك على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار في شركة أوبن إيه آي المطورة لنموذج شات جي بي تي، مقابل حصة تبلغ حوالي 11 بالمئة. وتستخدم فرنسا قمة تشوز فرانس كمنصة لجذب المستثمرين الأجانب منذ أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، حيث تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.

ويأتي هذا الاستثمار الضخم في وقت تشهد فيه أوروبا سباقاً محموماً لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع تنافس كبرى الشركات التكنولوجية على إنشاء مراكز بيانات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد على قدرات المعالجة الحاسوبية المتقدمة. وتتوقع سوفت بنك أن يسهم هذا الاستثمار في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في فرنسا، بالإضافة إلى تعزيز القدرات البحثية والتطويرية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما سيساعد في تحقيق أهداف فرنسا المناخية من خلال الاعتماد على الطاقة النووية منخفضة الكربون لتشغيل مراكز البيانات، مما يجعلها أكثر استدامة مقارنة بمراكز البيانات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري. ويعد هذا الإعلان جزءاً من استراتيجية أوسع لسوفت بنك لتصبح لاعباً رئيسياً في ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث تسعى المجموعة إلى بناء شبكة عالمية من مراكز البيانات فائقة الأداء تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، حيث تتوقع الدراسات أن تصل قيمة سوق الذكاء الاصطناعي إلى تريليونات الدولارات خلال السنوات القادمة. وتواجه فرنسا منافسة شديدة من دول مثل الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنها تسعى إلى الاستفادة من ميزاتها التنافسية مثل الطاقة النووية الرخيصة والكوادر البشرية الماهرة. وقد أشاد محللون اقتصاديون بهذا الاستثمار، معتبرين أنه يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفرنسي وقدرته على جذب المشاريع التكنولوجية الكبرى.

ولا تزال التفاصيل الفنية والمالية للمشروع قيد الإعداد، لكن من المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء في العام القادم، على أن تستغرق عدة سنوات حتى اكتمال المرحلة الأولى. وستكون هذه المراكز مجهزة بأحدث التقنيات في مجال التبريد وإدارة الطاقة لضمان كفاءة عالية في التشغيل. هذا الاستثمار الضخم يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين اليابان وفرنسا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ويعكس التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتتطلع سوفت بنك إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لاستثمارات أوسع في أوروبا، حيث تدرس حالياً مواقع محتملة في ألمانيا وهولندا أيضاً





