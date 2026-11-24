تراجع سهم إنفيديا بأكثر من 6 في المئة في تداولات الثلاثاء، محذوفًا مكاسب يوم الاثنين، وسط مخاوف المستثمرين من القيود التنظيمية وتصدير الرقائق.

شهد سهم شركة إنفيديا تراجعًا ملحوظًا تجاوز نسبة 6 في المئة خلال تداولات ما قبل افتتاح الأسواق الأمريكية في يوم الثلاثاء، بعد أن كان قد حقق قفزة تاريخية بلغت 31 في المئة في جلسة الاثنين السابق. وقد جاءت هذه الحركة الصعودية والنزولية المتتالية لتؤكد استمرار التقلبات الحادة التي تشهدها أسهم قطاع التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي ، على الرغم من التفاؤل الكبير الذي رافق إعادة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة. ويبدو أن المستثمرين بدأوا في تقييم المخاطر التنظيمية المحتملة بشكل أكثر جدية، مما أدى إلى تآكل نحو خُمس المكاسب التي تم تحقيقها خلال أقل من 48 ساعة.

تراجع سهم إنفيديا وضغوط البيع

بدأ سهم إنفيديا يوم الثلاثاء بتسجيل انخفاض مبدئي قدره 5.4 في المئة، قبل أن تتسع خسائره لتتجاوز نسبة 6 في المئة في تعاملات ما قبل الافتتاح. وقد تمتع هذا التراجع بعكس اتجاه حاد، حيث كان السهم قد قفز بنسبة 31 في المئة يوم الاثنين، مما يعكس سرعة تقلب مشاعر المستثمرين تجاه الشركة العملاقة. ورغم أن عودة جنسن هوانغ كانت قد عززت الثقة مؤقتًا، إلا أن البيانات أظهرت وجود ضغوط بيعية قوية تعيد النظر في التقييمات الحالية للأصول التكنولوجية الكبرى.

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تأثير الموجة على قطاع التكنولوجيا

لم يقتصر التراجع على سهم إنفيديا وحده، بل امتدت موجة البيع لتشمل العديد من عمالقة التكنولوجيا وأشباه الموصلات. فقد انخفض سهم شركة ديل بنسبة 6.26 في المئة، وتسبب سهم إنتل في هبوط بنسبة 6.4 في المئة، بينما سجل سهم أنثروبيك تراجعًا قدره 4.53 في المئة. كما تأثر مؤشر ناسداك العام بانخفاض بنسبة 1.16 في المئة، وسط هبوط أسهم ميكرون ومارفيل تكنولوجي وإيه إم دي وآرم بأكثر من 3 في المئة لكل منها، على الرغم من ارتفاع طفيف بنسبة 0.63 في المئة لسهم أبل.

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موقف دونالد ترامب ولجنة الشيوخ

كشفت تفاصيل إضافية عن الأسباب الكامنة وراء هذه التقلبات، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تدخل شخصيًا في عملية إعادة جنسن هوانغ إلى منصبه، مؤكدًا أنه تحدث مع مجلس إدارة إنفيديا قبل اتخاذ القرار. وقد قدمت الإدارة الأمريكية تأكيدات بأن عودة هوانغ لن تشكل تهديدًا للأمن القومي، مما ساعد في إقناع مجلس الإدارة بإجماع أعضائه على هذا القرار. ومع ذلك، لا تزال ملفات الحوكمة والامتثال لضوابط تصدير الرقائق الأمريكية إلى الصين تخضع للتدقيق الدقيق من قبل الجهات الرقابية.

المخاطر التنظيمية وتقييمات المحللين

من المقرر أن يمثل جنسن هوانغ أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي في الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن يواجه أسئلة حول أنشطة الشركة وعلاقاتها التجارية والتزامها بحدود التصدير. وأكدت السيناتورة إليزابيث وارن أن إعادة هوانغ لا تعفي الشركة من تقديم إجابات للكونغرس بشأن مدى الالتزام بالقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة. في المقابل، قام محللو ميزوهو برفع تقييماتهم لسهم إنفيديا، معتقدين أن وجود هوانغ يعزز الثقة، بينما حذر محللو بنك أوف أمريكا من استمرار المخاطر المرتبطة بالحومة والعلاقات مع العملاء.