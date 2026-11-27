نائب رئيس الوزراء السنغافي يؤكد التحقيق في تقارير توقف إنفيديا، مع التأكيد على التزام سنغافورة بالقواعد الأمريكية لتجنب كونها ممرًا تجاريًا غير شرعي للرقائق المتطورة.

أكد نائب رئيس الوزراء السنغافوري غان كيم يونغ أن بلاده لم تتأكد بعد من التقارير التي تتحدث عن توقف شركة إنفيديا الأمريكية عن شحناتها من الرقائق الإلكترونية إلى الأراضي السنغافورية. وقد جاء هذا التصريح الرسمي في خضم جهود حكومية مكثفة لمراقبة الوضع وفهم التداعيات المحتملة للعقوبات الأمريكية الجديدة، لضمان استمرار تدفق الإمدادات التقنية الحيوية.

التحقق من توقف شحنات إنفيديا

صرح غان كيم يونغ بشكل قاطع بعدم تأكيد وقف شحنات إنفيديا، مشيرا إلى أن الحكومة السنغافورية تواصل حوارا مباشرا مع السلطات في واشنطن ومع الشركات المحلية العاملة في القطاع. ويهدف هذا التنسيق الوثيق إلى تقييم القيود الأمريكية الأخيرة بدقة، والعمل الجاد لضمان حصول الدولة الآسيوية على الرقائق المتطورة بشكل آمن ومضمون، كما نقلت صحيفة ذا ستريتس تايمز السنغافورية هذا التصريح الهام.

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تطبيق القواعد الأمريكية الجديدة

جاءت تصريحات المسؤول السنغافوري البارز خلال جلسة حوارية عقدت ضمن فعاليات قمة آسيا للمستقبل، التي تنظمها مجموعة إس بي إتش ميديا بشكل دوري. وقد حدث هذا الحوار في أعقاب قرار الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر الجاري بإلزام الشركات في سنغافورة، إلى جانب شركات في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل، باستصدار تراخيص رسمية وصارمة لتصدير الرقائق المتقدمة خارج نطاقها.

رفض كونها ممرًا تجاريًا غير شرعي

وشدد نائب رئيس الوزراء السنغافوري على رفض بلاده القاطع لأي تحول إلى ممر للتجارة غير المشروعة أو غسيل للرقائق، كما أوضح أن سنغافورة تراجع سبل تعزيز اللوائح الرقابية المحلية. ويأتي ذلك لحماية سمعة البلاد بصفتها مركزاً دولياً للأعمال مرموقاً، حيث إن إنفاذ القانون وملاحقة الأنشطة التي تمارس خارج أراضيها تتطلبان تعاوناً وثيقاً مع الدول الأخرى لتبادل المعلومات الموثوقة والأدلة اللازمة.

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التنافس التكنولوجي بين الولايات والصين

عقب غان كيم يونغ على السياق الأوسع للتنافس الاقتصادي والتكنولوجي المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في مجالات تقنيات الجيل الخامس ورقائق الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن حالة عدم اليقين geopolitcal باتت واقعاً مستمراً يستوجب من الجميع تعزيز القدرة على الصمود وسرعة الاستجابة، وهي خطوة ضرورية لدفع النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين في ظل هذه التحولات الجذرية.

دعوة آسيان لتعزيز التكامل الاقتصادي

ودعا نائب رئيس الوزراء السنغافوري دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المكونة من إحدى عشرة دولة والتي تستعد للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها عام 2027، إلى توظيف تنوعها الاقتصادي بوصفه مصدر قوة حقيقي. وحث الدول الأعضاء على تحقيق التكامل والتعاون الوثيق بدلاً من التنافس المحموم، مستفيدين من هذه الميزة الفريدة لمواجه التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة في المستقبل القريب.