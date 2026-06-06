سنشري 21 تختار دبي مقرا إقليميا لبيئة آمنة ونمو قوي دون ضرائب

شركة سنشري 21 العقارية العالمية تفتتح مقرها الإقليمي في دبي مستفيدة من النمو الاقتصادي المتسارع وغياب الضرائب والبيئة التنظيمية الشفافة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي 5.6% بحلول 2026.

في ظل التوترات الجيوسياسية التي يعيد تشكيلها للاستثمارات العالمية، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كملاذ آمن لرؤوس الأموال والشركات الدولية، بفضل بيئة تنظيمية مرنة وزخم اقتصاد ي متصاعد يعزل السوق المحلية نسبيا عن الاضطرابات الإقليمية.

تتجه كبرى العلامات العقارية العالمية إلى تعزيز وجودها في الإمارة، مما يعكس الثقة المتنامية بقدرة الإمارات على الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي. أثبتت دبي مرة أخرى قدرتها على التحول إلى مركز جذب عالمي في أوقات عدم اليقين، حيث لا يزال الطلب الدولي على الأصول العقارية الفاخرة والتجارية يسجل مستويات قوية رغم التحديات الإقليمية الأخيرة.

الشركات العالمية، وعلى رأسها سنشري 21 الأسترالية التي استحوذت عليها كومباس الأمريكية، تفتتح مقرها الإقليمي في دبي مؤخرا، وتنظر إلى الإمارة ليس فقط كسوق عقاري نشط، بل كمنصة استراتيجية لإدارة أعمالها الإقليمية والدولية. هذا التوجه ينعكس في استمرار تدفق الاستثمارات وتوسع العلامات الدولية وارتفاع اهتمام المستثمرين من أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة.

أوضح بيتر ماثيوز، الرئيس التنفيذي لمجموعة سنشري 21 في الإمارات والهند، أن السوق العقاري في دبي يتميز عن أسواق عالمية مثل لندن ونيويورك وسنغافورة ليس من ناحية الحجم فقط، بل من حيث المرتكزات الهيكلية التي تقود النمو. من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 5.6% في عام 2026، مدعوما بالتوسع المستمر في القطاعات غير النفطية، فيما تقدر توقعات الناتج المحلي الخاص بدبي بنحو 4.5%.

أضاف ماثيوز أن لا مدينة أخرى في العالم تجمع حاليا بين معدل النمو الاقتصادي المتسارع وانعدام ضريبة الدخل وحرية تحويل الأرباح والبيئة التنظيمية الشفافة. هذا النموذج هو بالضبط ما تبحث عنه سنشري 21 عند تخصيص رؤوس الأموال طويلة الأمد وبناء حضور العلامة التجارية. أشار ماثيوز في حواره مع الخليج إلى أن سوق العقارات في دبي يحتل مكانة استثنائية عالميا، وهذا ما تثبته الأرقام بوضوح.

بلغ إجمالي التصرفات العقارية في الربع الأول من عام 2026 وحده 252 مليار درهم، بارتفاع نسبته 31% على أساس سنوي من حيث القيمة، و6% من حيث الحجم، مما يعكس زخما متواصلا وثقة راسخة لدى المستثمرين. العام السابق بأكمله سجل أكثر من 270 ألف تصرف عقاري خلال عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 917 مليار درهم، بنمو 20% على أساس سنوي، فضلا عن تسجيل 3.11 مليون إجراء عقاري، مما يدل على توسع ملحوظ في قاعدة المشاركين بالسوق.

أكد ماثيوز أن دبي تتمتع ببنية استثمارية متعددة الطبقات ومصممة بدقة للشركات الدولية. الإطار الاستراتيجي واضح من خلال استراتيجية دبي العقارية 2033 التي تهدف لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عقاري عالمي، مع الحفاظ على بيئة أعمال آمنة ومرنة تدعم النمو المستدام والتنويع الاقتصادي. هذه الاستراتيجية مدعومة بأدوات سياسية ملموسة.

من بين العوامل الحاسمة التي دعت سنشري 21 لاتخاذ هذا القرار: برنامج الإقامة الذهبية الذي يتيح للمستثمرين الحصول على إقامة لمدة عشر سنوات مقابل شراء عقار بقيمة مليوني درهم، دون قيود على مدة الإقامة في الخارج، وإمكانية الاستفادة من العقارات على الخريطة، مما يغذي مباشرة خط الطلب. بالإضافة إلى الحوافز الشاملة التي تقدمها دولة الإمارات والتي تشمل حق الملكية الأجنبية الكاملة والإعفاءات الضريبية والبنية التحتية التجارية عالمية المستوى، مما يجعل إنشاء مقر إقليمي أمرا منطقيا استراتيجيا.

الإمارات احتلت المركز الأول عربيا والعاشر عالميا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لتقرير الاستثمار العالمي لمنظمة الأونكتاد لعام 2025، وهو اعتراف دولي رفيع بنجاح بيئة دبي الاستثمارية. تأسيس المقر الإقليمي في دبي هو إعلان ثقة طويل الأمد في قيادة المدينة ورؤيتها التنظيمية.

حول حجم وعدد الوسطاء العقاريين الذين تتعامل معهم الشركة عالميا، قال ماثيوز إن سنشري 21 تعمل من خلال واحدة من أوسع شبكات الوساطة العقارية، حيث تضم أكثر من 400 ألف متخصص مبيعات مستقل موزعين على نحو 15 ألف مكتب في 82 دولة. يشمل هذا الحضور العالمي 10 آلاف مكتب في الصين، وأكثر من 3500 في الولايات المتحدة، و1200 في فرنسا، وأكثر من 1000 في اليابان، مما يمنح قدرة على توجيه العملاء عبر الحدود، وهو ما ينعكس مباشرة على سوق دبي الذي يعتمد على المشترين الدوليين كمحرك رئيسي للنمو.

الشبكة في الإمارات تبنى وفق المعايير المهنية الرفيعة التي يتطلبها السوق، حيث وضعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطارا صارما للترخيص من خلال نظام تراخيصي، الذي يلزم الوسطاء بالتسجيل في أنشطة متعددة تشمل وساطة البيع والشراء ووساطة التأجير والإشراف الإداري على العقارات وخدمات التقييم والاستشارات العقارية والرهن العقاري. كل وسيط يعمل تحت مظلة المجموعة في الإمارات يحمل شهادة اعتماد من مؤسسة التنظيم العقاري ريرا، وتسعى المجموعة لتوسيع هذه الشبكة بالتوازي مع نمو السوق





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