سنتكوم تبدأ ضربات ضد أهداف إيرانية بأمر رئاسي رداً على إسقاط أباتشي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية كرد مباشر على إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية، بينما أبلغت إيران عن انفجارات في منطقتي قشم وسيريك.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ( سنتكوم ) صباح يوم الأربعاء بدء تنفيذ ضربات عسكري ة ضد أهداف إيران ية، بناءً على أوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية، في تصعيد ميداني ملحوظ بالمنطقة.

وذكرت سنتكوم في بيان رسمي أن العمليات العسكرية انطلقت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل رداً مباشراً ومتناسباً على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي يوم الاثنين، وهو ما وصفته بالعدوان الإيراني غير المبرر. وأضافت أن الضربات تأتي في إطار "رد محدود" يهدف إلى كبح التصعيد وحماية القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، مؤكدة أن الولايات المتحدة لن تتهاون في الدفاع عن أفرادها وآلياتها.

من جانبه، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسلسلة انفجارات عنيفة هزت مناطق قشم وسيريك في محافظة هرمزغان جنوب إيران والمطلة على مضيق هرمز، وسط تقارير تحدثت عن استهداف هذه المواقع بضربات صاروخية وجوية أمريكية





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