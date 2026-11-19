تستثمر شركة سنتكست AI مبلغ 50 مليون دولار لتطوير روبوتات ذكية في الإمارات والولايات المتحدة، بهدف خلق بيانات واقعية لتدريب الروبوتات وتحسين كفاءتها التشغيلية.

أعلنت شركة "سنتكس إيه آي" (CNTXT AI) عن بدء خطة استثمارية ضخمة بقيمة 50 مليون دولار، تعادل 183 مليون درهم إماراتي، بهدف توسيع عملياتها في مجال الذكاء الاصطناعي المادي. يتركز هذا التوسع الجغرافي والاستراتيجي بشكل رئيسي في الولايات المتحدة والمنطقة الشرقية، حيث تهدف الشركة إلى بناء منظومة متكاملة تدعم دورة حياة الروبوتات بالكامل. يشمل هذا المشروع تطوير البنية التحتية والمنشآت المتخصصة اللازمة لجمع البيانات، تدريب النماذج، اختبارها، وصولاً إلى نشرها وتشغيلها داخل بيئات العمل الحقيقية والمعقدة.

تطوير منظومة تدريب الروبوتات المتكاملة

تعتمد استراتيجية "سنتكس إيه آي" على ربط مطوري الروبوتات مباشرة بالشركات والقطاعات الصناعية القادرة على تطبيق هذه التقنيات المتطورة. تستند هذه الشبكة إلى قاعدة تضم نحو 500 شركة شريكة من مختلف القطاعات، حيث تشمل المصانع، الفنادق، ومواقع العمل التي توفر بيئات واقعية وديناميكية. تتيح هذه الشراكات فرصة فريدة لجمع بيانات تدريب عالية الدقة واختبار الروبوتات في سيناريوهات تشغيلية حقيقية، مما يسهم في تطوير استخداماتها بكفاءة عالية.

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تعتمد المنصة الأساسية للشركة على شبكة عالمية تضم أكثر من 100 ألف مساهم موزعين على أكثر من 20 دولة حول العالم. يقوم هؤلاء المساهمون بتوثيق المهام اليومية الروتينية في قطاعات حيوية مثل التصنيع، الضيافة، الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، وذلك باستخدام تطبيق "كي إل كي تي" (KLKT). تخضع جميع التسجيلات والبيانات المجمعة لفحص آلي دقيق يليه مراجعة بشرية متخصصة، قبل تحويلها إلى بيانات قابلة للاستخدام مباشرة في عملية تدريب وتحسين قدرات الروبوتات.

تحديات البيانات ورؤية القيادة التنفيذية

أكد محمد أبو شيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سنتكس إيه آي"، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه تطور صناعة الروبوتات لم يعد يقتصر على الجانب المادي أو الأجهزة فحسب. أوضح أبو شيخ أن العقبة الأساسية تتمثل في توفير البيانات الغنية والدقيقة التي تحتاج إليها نماذج الذكاء الاصطناعي للتعلم والتكيف مع بيئات العمل الحقيقية والمعقدة. أشار إلى أن الشركة تعمل بجهد على بناء قاعدة بيانات مستمدة من العمليات الواقعية لضمان دقة النماذج.

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وأضاف أن المرحلة التالية من التطور التي تستهدفها الشركة تتمثل في تسريع عملية نشر الروبوتات وتشغيلها على نطاق واسع في مختلف الصناعات. تعتزم "سنتكس إيه آي" استهداف التحول إلى واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في توفير بيانات تدريب الروبوتات، انطلاقاً من مقرها في أبوظبي. يهدف هذا الطموح إلى المساهمة بشكل فعّال في تطوير قدرات تكنولوجية متقدمة في المنطقة، وتعزيز الحضور التنافسي للشركة في الأسواق العالمية.

أجهزة تسجيل وحلول تقنية مبتكرة

لطالما واجهت تقنيات الروبوتات صعوبة في محاكاة المهارات البشرية الدقيقة، لذلك طورت الشركة جهاز "كي بي تي يو آر" (KPTUR) كحل مبتكر. يُعد هذا الجهاز قابلاً للارتداء على الرأس والمعصم، ومصمم خصيصاً لتسجيل حركة الإنسان وتفاعلاته مع الأشياء، وآلية إنجاز المهام البدنية المعقدة. يوفر هذا الجهاز بيانات تفصيلية ومستمرة تساعد على تدريب الروبوتات لمحاكاة المهارات البشرية بدقة عالية، مما يقلل من الفجوة بين الحركة البشرية والحركة الآلية.

بالإضافة إلى الجهاز القابل للارتداء، تعمل الشركة على تطوير تقنيات متقدمة لالتقاط الحركة والتشغيل عن بُعد، بهدف تعزيز دقة البيانات المستخدمة في التدريب. تساهم هذه التقنيات في ضمان أن الروبوتات يمكنها الاستجابة للمواقف المتغيرة بطرق تشبه استجابة البشر، مما يزيد من موثوقيتها وكفاءتها في بيئات العمل الديناميكية.

التوسع في الإمارات وتأثير البيانات

في إطار استراتيجيتها للتوسع الجغرافي، تعمل "سنتكس إيه آي" بنشاط على إنشاء منشآت متخصصة في مدينتي دبي وأبوظبي. تشمل هذه المنشآت مرافق تقنية متطورة وبيئات تحاكي المنازل وأماكن العمل الحديثة، بالإضافة إلى مرافق مخصصة لجمع البيانات، اختبار الروبوتات، وتأهيلها للعمل في الظروف التشغيلية الفعلية. يهدف هذا المشروع إلى خلق بيئة اختبار آمنة وواقعية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي.

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تتيح هذه المنظومة للشركات الإماراتية المشاركة الفعالة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي، من خلال توفير بيانات مستمدة من عملياتها اليومية. يسهم هذا التعاون في تدريب الروبوتات واختبارها بدقة قبل إدماجها في بيئات العمل، مما يضمن جاهزيتها للتطبيق العملي. تؤكد الشركة أن عمليات التسجيل تتم بموافقة واضحة من المشاركين، مع إخضاع البيانات لتدقيق الجودة والتحقق من مصادرها، وتهيئتها وفق معايير تقنية عالمية رصينة.

معايير الجودة وحماية التنوع البياني

تلتزم "سنتكس إيه آي" بمعايير تقنية عالمية متقدمة في تجهيز البيانات، من بينها معايير "لي روبوت" (LeRobot) و"آر إل دي إس" (RLDS)، لضمان توافق البيانات وقابليتها للاستخدام من قبل مختلف المطورين. في جانب حوكمة البيانات، أكدت الشركة أن جميع العمليات تتم ضمن إطار أخلاقي وقانوني صارم، مع ضمان حماية حقوق المساهمين ومصادرة المعلومات.

كما قدمت الشركة طلب براءة اختراع في الولايات المتحدة حول منهجية مبتكرة لمعالجة ظاهرة "انهيار التنوع" (Diversity Collapse). تُعد هذه الظاهرة من أكبر التحديات التي تواجه تدريب النماذج، حيث تحد من قدرة الروبوتات المدربة على مجموعات بيانات محدودة على التكيف مع المتغيرات والظروف المختلفة في بيئات العمل الحقيقية. تسعى هذه المنهجية إلى ضمان تنوع البيانات وقابلية التوسع، مما يعزز مرونة الروبوتات وقدرتها على الأداء في ظروف غير متوقعة.